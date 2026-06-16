La justicia debe medirse por su capacidad para combatir la impunidad: Ernestina Godoy

La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que la procuración de justicia debe tener un sentido humanista y no puede medirse únicamente en procedimientos, expedientes o audiencias, sino en la capacidad del Estado para atender a las víctimas, combatir la impunidad y garantizar la seguridad y dignidad de las personas.

Procuración de justicia con enfoque humanista

Al encabezar la cancelación de la estampilla postal conmemorativa por los 50 años del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Godoy Ramos, quien también preside la Junta de Gobierno del instituto, destacó que la formación técnica, científica y ética de quienes integran el sistema penal es una condición indispensable para que las investigaciones respondan a las víctimas y lleguen fortalecidas ante los tribunales.

La fiscal general resaltó que el INACIPE ha acompañado la evolución del sistema de justicia penal como escuela, centro de investigación, espacio de pensamiento crítico y semillero de servidoras y servidores públicos especializados en ciencias penales.

Formación y combate a la impunidad en el INACIPE

Ante integrantes de la comunidad académica, personal administrativo, estudiantes, egresados, investigadores y funcionarios de la FGR, Godoy Ramos señaló que el instituto ha formado generaciones de ministerios públicos, peritos, policías, investigadoras, investigadores y especialistas comprometidos con la legalidad, el conocimiento y el servicio público.

Por su parte, el rector del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, afirmó que la impunidad no comienza cuando fracasa una investigación, sino desde el momento en que alguien calcula que puede delinquir sin ser descubierto, escapar del castigo o ganar más de lo que podría perder.

Por lo anterior, señaló que la misión del INACIPE es trabajar contra ese "cálculo de la impunidad", mediante la formación de agentes del Ministerio Público, policías y analistas capaces de investigar con método, así como peritos preparados para sostener la prueba frente al escrutinio judicial.

El rector del instituto también destacó la certificación de facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias, la investigación científica, la capacitación especializada y la reflexión crítica como parte de las tareas que permiten fortalecer la procuración de justicia.

Nader Kuri afirmó que cada investigación que concluye bien, cada prueba que resiste el juicio oral y cada víctima que encuentra una respuesta seria reflejan una parte del trabajo que realiza el INACIPE en la preparación de operadores del sistema penal.

En tanto, la directora general del Servicio Postal Mexicano, Violeta Georgina Abreu González, informó que la emisión conmemorativa forma parte del reconocimiento al medio siglo del INACIPE y busca preservar, a través de la filatelia, la memoria de una institución dedicada al estudio del derecho penal, la investigación y la formación de especialistas.