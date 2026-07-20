Ernesto Ruffo es un preso político, acusa Kenia López Rabadán

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, es un preso político de este gobierno, porque es inaceptable que se le encarcele por un supuesto caso de huachicol fiscal cuando es un delito que explotó en los gobiernos de la 4T, aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Kenia López Rabadán denuncia encarcelamiento de Ernesto Ruffo como preso político

Explicó que Ruffo Appel es un referente de la lucha por la democracia y es inaceptable que se haya buscado una jueza del "acordeón" para llevarlo a prisión, solo para desviar la atención de los verdaderos delincuentes.

"Ernesto Ruffo es un preso político. Forjó nuestra democracia. A finales de los ochentas y después de décadas en donde no había democracia y alternancia, él fue, por primera vez, el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país y lo ganó en Baja California, de manera leal, de frente, con trabajo, con los ciudadanos de Baja California apoyándolo", señaló.

Contexto y críticas sobre el huachicol fiscal y la relación con Estados Unidos

La legisladora del PAN dejó en claro que en el tema del huachicol fiscal es evidente que hay muchas instituciones involucradas para que se ejecute y le robe a los mexicanos, porque esos impuestos que no se cobran.

Sin embargo, precisó que no se trata de un ciudadano, sino de autoridades, porque para que se viole la ley de esa manera se requiere un entramado para ejecutar el huachicol fiscal.

"Por supuesto que no son ciudadanos que no tienen cargo, son personas con poder, son personas con cargos que permiten, validan, autorizan por acción o por omisión y que a la par se están haciendo multimillonarios, esa es la verdad", dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, la diputada detalló que es urgente cambiar la lógica de confrontación con Estados Unidos, ya sea por acciones antimigratorias o protección de narcopolíticos, por lo que hizo un llamado a reconstruir la relación con nuestro mayor socio comercial con un mensaje contundente a favor de la legalidad.

Las tensiones políticas y comerciales, dijo, no ayudan en nada y solo pone en más riesgo a nuestros connacionales que viven en el país vecino.

Agregó que es positivo que, además de presenciar la final del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó ese tiempo para conversar con el presidente Trump.

"Qué bueno, porque con ese tipo de viajes, más, por supuesto, decisiones contundentes de aplicar la ley en México, se cambiará la confrontación existente, por una colaboración absolutamente importante", sostuvo.