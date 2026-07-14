"Es información estratégica": Kenia López lanza advertencia sobre las mesas de seguridad

La información que se maneja en las mesas de seguridad de los gobiernos es de seguridad nacional y es muy grave que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ofrezca estos datos, por lo que debe rendir cuentas y solicitar licencia para que sea investigada, advirtió la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Sentenció que la morenista tendría que explicar por qué le quitaron la visa, porque no es una ciudadana más, sino la representante de un estado, que tiene que sentarse en mesas binacionales.

"Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública"

¿Qué implicaciones tiene la filtración de información de seguridad?

En conferencia de prensa, insistió en que la información de las mesas de seguridad tiene un carácter estratégico y está destinada a proteger a la población y combatir a la delincuencia, por lo que no debe ponerse al servicio de ningún interés particular.

"Los audios cuya autenticidad ha reconocido la propia gobernadora plantean dudas sobre una posible combinación entre sus gestiones personales ante autoridades estadounidenses y la información a la que tiene acceso por su responsabilidad pública", señaló.

Reacciones y solicitudes de transparencia ante el caso

En ese sentido, le solicitó fijar una posición pública y responder con claridad con quién sostuvo esas conversaciones y qué representación tenían esos interlocutores y si su objetivo era investigar si hay una indagatoria abierta en su contra.

"Por sanidad democrática y por respeto a quienes pagan impuestos, debe transparentarse todo asunto que involucre a servidores públicos y alcance una dimensión de interés nacional", insistió.

López Rabadán expuso que no es lo mismo retirar la visa a un ciudadano en particular que hacerlo a la gobernadora de un estado fronterizo, pues representa a su entidad, participa en la coordinación binacional y tiene responsabilidades directas en materia de seguridad.

La diputada panista que la gobernadora tiene todo el derecho de contratar abogados y gestionar la recuperación de su visa, pero el problema surge, cuando dentro de esa gestión personal se habla de información proveniente de las mesas de seguridad, de posibles escenarios legales y de contactos con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses.

"Esto es especialmente delicado porque la gobernadora encabeza la estrategia de seguridad de Baja California, una entidad que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque las autoridades han reportado una reducción de los homicidios, durante 2025 el estado concentró 7.3% de los homicidios dolosos registrados en el país", lamentó.

Recordó que en los audios se menciona a Michael Nadler, abogado de Miami, ex fiscal federal y especialista en investigaciones penales, delitos financieros, corrupción y lavado de dinero.

Y si bien la especialidad de un abogado no demuestra por sí misma que exista un delito o una investigación, sí es necesario explicar para qué fue contratado alguien con esa especialización, quién cubre sus honorarios y si en esas gestiones se han utilizado exclusivamente recursos privados.