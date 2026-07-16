"Es un riesgo para la 4T": Monreal advierte sobre el conflicto político en Baja California

Los diferendos entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su antecesor, Jaime Bonilla, tienen que parar, porque pueden afectar al movimiento, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien los llamó a la concordia.

Llamado de Ricardo Monreal a la concordia en Morena Baja California

Sin embargo, recalcó que la mandataria es blanco de una campaña de ataques injustos y se encuentra en una posición delicada, pero requiere que haya mesura en sus acciones.

"Es una mala actitud que los políticos pertenecientes a un movimiento tiendan a expresar sus diferencias de manera pública, es lamentable porque afecta al movimiento, afecta a los grupos o los partidos a los que pertenece, pero sobre todo afecta a la confianza del pueblo de México que deposita o depositó en este movimiento conformado por el PT, el Verde y Morena", dijo.

Asimismo, consideró que el diálogo es el único camino para superar las diferencias internas y rechazó que esta confrontación pueda poner en riesgo la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo para las elecciones locales de 2027.

En entrevista, precisó que conoce tanto a la gobernadora como al exsenador Jaime Bonilla y consideró que son buenas personas, pero tienen un enfrentamiento personal.

Defensa de derechos de migrantes mexicanos en Estados Unidos

Añadió que este episodio de ninguna manera representa que se avecina una desbandada en el partido, porque la unidad se mantendrá en el movimiento.

En otro tema, Ricardo Monreal anunció que prepara una carta para enviarla a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales, en defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Precisó que solicitará al resto de los coordinadores parlamentarios suscribir el documento, para que se emita a nombre de todas las fracciones parlamentarias, pero en caso de que lo rechacen lo enviará en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

"Nosotros tenemos que visibilizar en el mundo con el alto comisionado de derechos humanos de la ONU y con la Corte Interamericana y el Tribunal de Justicia de La Haya lo que está sucediendo. Tenemos que visibilizarlo, no podemos callarnos ni podemos estar soslayando hechos tan graves como los que están sucediendo en los Estados Unidos", concluyó.