Esposa del ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla denuncia violencia intrafamiliar

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar.

María Felicia Jiménez publicó una serie de videos en los que se observa que Víctor Rodríguez Padilla la agrede, por lo que pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El video compartido en las redes sociales de María Felicia muestra como el ex director de Pemex comienza a forcejear por lo que parece ser un porta documentos de color verde.

Todo es presenciado por un menor de edad, quien corre hacia las escaleras del inmueble cuando la situación empeora. Posteriormente la discusión se dirige al sillón, Rodríguez lanza a la mujer en su intento por arrebatarle el porta documentos.

La mujer le quita la playera en ese momento sin ceder el control del portafolio verde.

Después el ex funcionario se da la vuelta en la sala de estar, la toma del cabello y la somete. Ella se levanta y cierra la puerta que da hacia la calle.

Rodríguez se va del cuadro captado por la cámara de seguridad y ella recupera el portafolio, poniéndolo junto al mueble del televisor.

Es ahí cuando el hombre regresa con un palo para intentar golpear la cámara de seguridad que documentó todo. Ella evita la agresión y vuelve a ser violentada en el sillón.

En total el material dura cinco minutos con cuatro segundos, entre golpes, empujones y la disputa por el objeto que hasta el momento no se sabe qué contenía.

"Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla", dijo.

María Felicia señaló en la denuncia pública que el discurso de su esposo sobre la soberanía energética y la defensa de la igualdad de las mujeres se quedó en los mítines, en las tribunas de Pemex y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) donde es actual director.

¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?

Fue director General de Petróleos Mexicanos hasta el 14 de mayo de 2026. Es Físico y Maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Doctor en Economía de la Energía, por la Universidad de Grenoble, Francia. Ostenta Posdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.

Tiene una trayectoria de 42 años en el sector energético, ha fungido como asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en varias dependencias gubernamentales.

Asimismo, ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la Organización Latinoamericana de Energía, OXFAM y también para la Iniciativa Climática México. Es miembro fundador de organismos no gubernamentales, como el Observatorio Ciudadano de la Energía.