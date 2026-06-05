Caen dos implicados en robo de cargamento de relojes de lujo que salió del AIFA.

Autoridades federales y del Estado de México detuvieron a dos hombres relacionados con el robo de un cargamento de relojes de alta gama ocurrido el pasado 25 de mayo, luego de que la mercancía saliera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los detenidos fueron identificados como Carlos "N" y José Alberto "N", quienes fueron ubicados en el municipio de Huehuetoca.

Según las indagatorias, el robo ocurrió cuando un camión que transportaba relojes de alta gama circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense. En ese punto, sujetos armados interceptaron la unidad, amenazaron al conductor y se apoderaron del vehículo que transportaba la mercancía.

Imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la unidad habrían registrado parte del asalto, material que fue incorporado a las investigaciones para identificar a los responsables.

El gabinete de seguridad destacó que las acciones de inteligencia y seguimiento permitieron identificar a los primeros presuntos participantes en el caso, mientras continúan las labores para esclarecer por completo los hechos y recuperar la mercancía robada.