Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo y Trump fija la fecha para la firma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo con Irán para avanzar hacia el fin del conflicto en Medio Oriente será firmado este domingo.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Trump afirmó que el pacto está listo para concretarse y aseguró que, una vez firmado, el estrecho de Ormuz será reabierto al tránsito internacional.

"El acuerdo está programado para firmarse mañana".

Escribió el mandatario estadounidense, quien además sostuvo que Irán ya no busca desarrollar armas nucleares y que las diferencias entre ambos países se encuentran cerca de resolverse.

La declaración ocurre después de semanas de negociaciones impulsadas por mediadores internacionales, entre ellos Pakistán, Qatar, Egipto y Turquía, quienes han participado en los esfuerzos diplomáticos para frenar las tensiones en la región.

Negociaciones internacionales y postura iraní

Sin embargo, desde Teherán el panorama parece ser distinto. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán señaló que las conversaciones están enfocadas en lograr el fin de la guerra, pero aclaró que la cuestión nuclear no forma parte de las negociaciones actuales.

Además, indicó que hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una posible firma para este domingo, como anunció Trump

Pese a las diferencias en los mensajes emitidos por ambas partes, las declaraciones han generado expectativa a nivel internacional debido al impacto que un eventual acuerdo tendría en la estabilidad de Medio Oriente y en el comercio mundial.