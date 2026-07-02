EU acusa al hijo y al sobrino de "El Abuelo" por narcotráfico y terrorismo

Estados Unidos amplió su ofensiva contra Cárteles Unidos al presentar una acusación federal contra Juan José "Juanjo" Farías Mendoza e Israel "Papo" Vega Farías, identificados por el Departamento de Justicia como mandos de esa organización criminal y familiares directos de Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo".

De ser declarados culpables, ambos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua.

La acusación, presentada ante una corte federal del Distrito de Columbia, atribuye a Farías Mendoza y Vega Farías los delitos de conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y utilizar armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, durante actividades de narcotráfico.

El Departamento de Justicia sostiene que Cárteles Unidos, con base en Michoacán, produce varias toneladas de metanfetamina cada mes y opera una red de distribución que alcanza ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de otros mercados internacionales.

Designación y estrategia de Estados Unidos

El gobierno estadounidense recordó que, desde febrero de 2025, el Departamento de Estado clasificó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. Esa designación permitió incorporar el cargo de apoyo material a una organización terrorista, además de los delitos relacionados con narcotráfico.

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, afirmó que los dos acusados pertenecen al círculo más cercano del líder de la organización y que el caso refleja la estrategia de Washington para desmantelar a los cárteles mediante acciones dirigidas contra su estructura de mando y control, incluidos familiares y operadores de confianza.

La dependencia también recordó que en agosto de 2025 presentó cargos contra varios integrantes de la dirigencia de Cárteles Unidos, entre ellos Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo", dentro de una investigación coordinada por la Homeland Security Task Force. La nueva acusación representa una ampliación de esa ofensiva judicial.

Las autoridades estadounidenses precisaron que la acusación constituye una imputación formal y que los procesados conservan la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad penal.