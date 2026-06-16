INEGI reporta estancamiento del consumo privado en México

El consumo privado -que es el gasto que hacen los hogares en México- se habría estancado en el segundo trimestre de este año, a pesar del Día del Niño, el Día de la Madre y el Hot Sale.

Y es que el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), estimó un crecimiento mensual de 0.4% en abril pasado al revisar la estimación desde 0.05%, con cifras ajustadas por estacionalidad y en su primera estimación mensual para mayo es de 0.0 por ciento.

De esta forma, se estaría congelando el consumo de los mexicanos, luego de que el consumo privado creció 1.2% mensual en marzo anterior, después de dos meses de caídas mensuales consecutivas.

"De confirmarse la estimación para abril y mayo, el consumo privado registraría un crecimiento anual de 2.39% en el acumulado de los primeros cinco meses del año, contrastando con la caída de 0.49% del mismo periodo del año anterior".

Detalles confirmados sobre la desaceleración en las ventas y gasto de consumidores

"Pero estaría ubicándose por debajo del crecimiento de 2021 (7.13%), 2022 (5.34%), 2023 (3.27%) y 2024 (4.97%)", señaló un análisis de Grupo Financiero BASE.

En su comparación interanual, el IOCP muestra avances de 2.2% para abril y de 2.6% para mayo, luego de que en marzo el crecimiento anual fue de 3.1% y el de febrero de 1.4 por ciento.

La desaceleración que se observa en el indicador se correlaciona con los resultados de las ventas de las cadenas de tiendas afiliadas a la ANTAD que recién se dieron a conocer y que crecieron apenas 0.8% anual nominal a tiendas iguales en mayo.

El resultado está muy lejos del 10.3% registrado un año antes. Mientras que en términos reales es una caída superior al 3.0 por ciento.

Esto refleja la desaceleración del gasto de los consumidores que se concentró principalmente en las tiendas departamentales, con una caída de -4.2% nominal, a pesar de que tradicionalmente es uno de los motores del comercio en el segundo trimestre.

El IOCP ofrece una estimación econométrica adelantada del Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP). El IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas, señala el INEGI en el reporte mensual del IOCP.