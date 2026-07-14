Estas son las marcas que defendieron el bienestar animal y dijeron adiós a Ventaneando

La polémica alrededor de Pedro Sola continúa generando consecuencias Luego de la reacción negativa que generaron los comentarios de Pedro Sola, las marcas señalaron que se deslindaban de dichas opiniones y decidieron sacar su publicidad de Ventaneando.

En sus comunicados, destacaron que rechazan cualquier expresión relacionada con violencia o maltrato animal y que sus valores están basados en el respeto y la empatía.

¿Qué marcas dejaron de anunciarse en Ventaneando?

Las marcas que anunciaron el retiro de su publicidad son:

Panditas

Clorets

Halls

Trident

Las empresas afirmaron que rechazan cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales y destacaron que las mascotas forman parte de la vida de millones de familias mexicanas.

Además, aclararon que las declaraciones emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan los valores de sus marcas.

Por esta razón, anunciaron su decisión de retirar su pauta publicitaria del programa, al tiempo que reiteraron su compromiso con el respeto, la empatía y el bienestar animal.

¿Qué dijo Pedro Sola que provocó la polémica?

La controversia surgió después de que el conductor expresara su molestia por la presencia de perros en algunos espacios públicos y restaurantes. Sus comentarios generaron críticas de usuarios en redes sociales y organizaciones defensoras de animales.

Tras la reacción negativa, Pedro Sola ofreció una disculpa pública durante una emisión de Ventaneando, aunque esto no evitó que algunas empresas tomaran distancia del programa.

¿Ventaneando perdió todos sus patrocinadores?

Hasta el momento, las marcas que han informado públicamente su salida son las pertenecientes a Mondelēz International. No significa que el programa haya quedado sin publicidad, sino que algunos anunciantes decidieron retirar su participación tras la polémica.