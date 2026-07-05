Estas son las marcas que ya se pusieron la playera del Tri por el México vs Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra no solo tiene a millones de aficionados pendientes del silbatazo inicial. También provocó una auténtica competencia entre marcas y restaurantes, que este domingo lanzaron promociones especiales para atraer a quienes verán el encuentro desde casa, con amigos o en algún establecimiento.

Las ofertas van desde descuentos en alimentos y bebidas hasta paquetes especiales para reuniones.

En Ovaciones te contamos las promociones por la fiebre mundialista

¿Qué marcas tienen promociones?

OXXO

La cadena ofrecerá 25% de descuento en productos seleccionados para reuniones durante horarios específicos:

· Ciudad de México y Guadalajara: de 16:00 a 21:00 horas.

· Monterrey: de 13:00 a 18:00 horas.

La promoción busca incentivar las compras de quienes planean reunirse a ver el partido.

Banorte

Los clientes del banco podrán acceder a una bonificación de 5% por cada mil pesos en compras o puntos dobles, dependiendo de la promoción activada. Es importante revisar las condiciones y el registro previo, ya que algunos beneficios aplican únicamente para usuarios participantes.

Foto: App Banorte.



Krispy Kreme

La cadena lanzó la promoción "Hoy juega tu favorita", con descuentos en docenas de donas disponibles en tiendas participantes y plataformas de entrega. También mantiene promociones especiales en algunos productos y combos, sujetas a disponibilidad.

Uber Eats

La plataforma reúne promociones de distintos restaurantes y, dependiendo de la ciudad y del usuario, ofrece descuentos, envíos sin costo y cupones para pedidos durante la jornada del partido.

McDonald´s

La cadena de comida rápida anunció que regalará 5 mil hamburguesas con queso, sin importar el resultado del partido entre México e Inglaterra.

Los interesados podrán solicitar la promoción a partir de las 12:00 horas, aunque el canje será exclusivamente a través de la aplicación oficial de McDonald´s y estará sujeto a bases y disponibilidad.

Starbucks

La cafetería premiará a sus clientes con una bebida gratis por cada gol que anote México durante el tiempo regular.

Para obtener el beneficio será necesario pertenecer al nivel Miembro Gold del programa Starbucks Rewards y haber realizado una compra mínima de 150 pesos antes de que concluya la promoción.

Carl´s Jr.

La cadena también se sumó al ambiente mundialista con una promoción inspirada en el posible pase del Tri.

En la compra de tres productos individuales, los clientes recibirán un cuarto completamente gratis, bajo la campaña "Por llegar a Cuartos".

Si gana México

Y ojo, porque si México le gana a Inglaterra, las celebraciones no serán solo en la cancha. Varias marcas ya tienen listas promociones especiales que se activarán únicamente si el Tri consigue la victoria.

Xcaret

Xcaret lanzó la campaña "Y si sí", con la que regalará 150 mil entradas si la Selección Mexicana avanza a Cuartos de Final. Además, ofrece el "Paquete Futbolero", con 20% de descuento en paquetes combinados de parques (Xcaret + Xel-Há) y una playera conmemorativa oficial de regalo usando el código PAQFUT.

Mercado Pago

Mercado Pago prometió devolver el 100% de las compras realizadas durante la promoción en forma de cashback.

La Vaka

El restaurante La Vaka activará una dinámica especial en la que el segundo buffet costará solo 4 pesos.

Antes de aprovechar cualquiera de estas promociones, es importante revisar los términos y condiciones de cada marca, ya que pueden aplicar restricciones, horarios específicos o disponibilidad limitada.