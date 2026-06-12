Bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy: estas serán las vialidades afectadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó sobre diversas movilizaciones y concentraciones programadas para este día en distintos puntos de la capital, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que podría generar afectaciones viales importantes a lo largo de la jornada.

De acuerdo con la dependencia, el principal punto de atención será la movilización de maestras y maestros prevista alrededor de las 10:00 horas sobre Paseo de la Reforma y Circuito Interior, una de las zonas de mayor carga vehicular en la ciudad, lo que podría provocar cierres intermitentes, reducción de carriles y afectaciones al transporte público que circula por la zona.

10:00 horas

Se prevé una movilización de maestras y maestros sobre avenida Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Como alternativas viales se sugieren avenida Chapultepec, avenida de los Insurgentes, anillo Periférico, Eje Central y los Ejes 1 y 2 Oriente.

11:00 horas

Se espera presencia de manifestantes en Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas

Se prevé concentración de manifestantes sobre avenida Álvaro Obregón número 73, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas

Está programada una concentración en República de Guatemala número 18, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:00 horas

Considera reunión de manifestantes en Serapio Rendón número 71, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Afectaciones en Metrobús

El sistema de transporte Metrobús CDMX también reporta afectaciones por presencia de manifestantes:

Línea Buenavista – Pino Suárez Sur: servicio de San Pablo a Pantitlán, Alameda Oriente y operación regular en Terminal 1 y Terminal 2 del AICM.

de San Pablo a Pantitlán, Alameda Oriente y operación regular en del AICM. Línea Buenavista – Archivo General de la Nación: sin servicio en Ruta Norte debido a la presencia de manifestantes.

La SSC CDMX se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones y a través del Centro de Orientación Vial (OVIAL CDMX), informará sobre posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas viales.