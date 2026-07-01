Congreso ratifica a Esteban Moctezuma embajador de México en Bélgica y UE

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea, así como representante concurrente ante el Gran Ducado de Luxemburgo, con 28 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, mientras el PRI optó por no emitir voto.

Comparecencia y plan de trabajo de Esteban Moctezuma

Durante su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente, previa a la ratificación de su nombramiento, Moctezuma Barragán informó a los legisladores que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya había recibido los beneplácitos del Reino de Bélgica, la Unión Europea y el Gran Ducado de Luxemburgo para su acreditación como embajador, por lo que viajará a Estrasburgo los días 7 y 8 de julio para acompañar la votación del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Explicó que el Consejo de la Unión Europea prevé aprobar el acuerdo a finales de julio y que el acuerdo comercial interino podría entrar en vigor entre septiembre y noviembre, antes de iniciar el proceso de ratificación en los parlamentos de los 27 Estados miembros.

El nuevo embajador definió esa etapa como "el momento más decisivo del último cuarto de siglo" para la relación entre México y Europa, por lo que ofreció representar al país con "preparación, lealtad institucional, imaginación, humildad y resultados verificables".

Explicó que el objetivo será traducir el acuerdo modernizado en mayor inversión, empleos, cadenas de valor, seguridad, fortalecimiento de los derechos humanos y una política exterior basada en el respeto a la soberanía, el derecho internacional y el multilateralismo.

Su plan de trabajo aseguró, estará sustentado en cuatro ejes: diálogo político, economía, cooperación y protección consular.

Para ello coordinará a las embajadas mexicanas acreditadas en los 27 países de la Unión Europea para trabajar con una sola estrategia; organizará seminarios sectoriales para capacitar a empresas mexicanas interesadas en exportar al mercado europeo.

Además encabezará en 2027 una misión comercial con autoridades y empresas del Plan México; elaborará guías por país y por sector para facilitar las exportaciones e instalará mesas bilaterales con empresarios para identificar y eliminar obstáculos a la inversión.

Legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente ratificaron a Esteban Moctezuma como embajador de México ante la Unión Europea.



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Reacciones y posicionamientos en el Congreso

Se comprometió a impulsar proyectos de cooperación en semiconductores, electromovilidad, industria farmacéutica, infraestructura, economía circular, transición energética, agricultura sostenible, digitalización, saneamiento de aguas y preservación de bosques.

En el ámbito consular reforzará las jornadas móviles, la atención a mujeres y grupos vulnerables, la protección de mexicanos detenidos y la promoción cultural. Además, ofreció informar al Congreso cuantas veces sea requerido y conducir la misión diplomática con transparencia y rendición de cuentas.

Al fijar la postura de Movimiento Ciudadano, el diputado Gibrán Ramírez Reyes reconoció la trayectoria diplomática de Moctezuma, aunque pidió precisar la estrategia para concretar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, fortalecer la cooperación científica y tecnológica, atender las preocupaciones europeas sobre desapariciones, violencia contra periodistas y derechos humanos, además de brindar mayor certidumbre jurídica a los inversionistas.

En representación del PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena respaldó el nombramiento al considerar que Moctezuma cuenta con la experiencia para representar a México en una región estratégica para el comercio y la inversión.

También planteó que el acuerdo con Europa se traduzca en beneficios para proyectos como el Plan México, el Corredor Interoceánico y el Puerto de Guaymas, así como para productores nacionales, entre ellos los del arroz de Morelos.

La posición en contra fue expresada por el diputado del PAN, Homero Niño de Rivera, quien cuestionó el relevo de Moctezuma en la Embajada de México en Estados Unidos y atribuyó a la política exterior del gobierno federal el deterioro de la relación bilateral con Washington y la decisión estadounidense de mantener revisiones anuales al T-MEC.

La diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz respondió que esos señalamientos eran ajenos al motivo de la comparecencia y defendió el nombramiento al destacar la importancia de fortalecer la relación política, económica y comercial con la Unión Europea.

A su vez, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara llamó a aprovechar el acuerdo con Europa para diversificar las relaciones económicas de México sin sustituir la integración con Norteamérica.