Esto cuestan los boletos del próximo partido del Tri: VIP de FIFA y reventa por las nubes

Conoce los precios para el próximo partido de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final, que se disputará en el Estadio de la Ciudad de México el 30 de junio, donde ya circulan distintos costos en plataformas de reventa en línea. En la página oficial de la FIFA aún aparecen algunos boletos disponibles, aunque corresponden a las categorías más altas y con experiencias VIP.

Dentro de estas opciones, se ofrecen paquetes VIP Lounge", con un precio de aproximadamente 153 mil 600 pesos por persona, que incluyen asientos en zonas laterales y acceso a estaciones gastronómicas de autor, además de bebidas premium antes, durante y después del partido.

Otra alternativa disponible es el paquete "Single Match + Trophy Lounge", con un costo cercano a los 138 mil pesos, que también contempla asientos con buena visibilidad y una experiencia gastronómica de nivel superior, con servicio de bebidas y acceso a lounge exclusivo.

Boletos en reventa

Mientras tanto, los boletos que se ofrecen en páginas de reventa oscilan entre los 53 mil 165 y hasta más de 669 mil pesos, dependiendo de la plataforma, la zona del estadio y los beneficios incluidos en cada entrada.

En el portal Viagogo, los boletos más accesibles se ubican en 53 mil 165 pesos, correspondientes a asientos en zonas laterales del Coloso de Santa Úrsula, mientras que los más costosos llegan hasta los 450 mil 780 pesos, e incluyen beneficios como acceso VIP, alimentos y bebidas ilimitadas.

Viagogo boletos en reventa. Foto: Sitio web de Viagogo.



En el caso de Seatgeek, los costos inician en aproximadamente 57 mil 377 pesos y pueden llegar hasta cerca de 669 mil 865 pesos, lo que representa uno de los rangos más altos entre las plataformas consultadas.

Boletos en reventa Seatgeek, Foto: Sitio Web Seatgeek.



Por su parte, Stubhub ofrece entradas desde 64 mil 922 pesos, con la promesa de reembolso en caso de cancelación del evento. En esta plataforma, los precios pueden escalar hasta los 367 mil 734 pesos.