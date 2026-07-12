¿Trabajas sin descansar? Siete de cada 10 mexicanos padecen burnout

En la actualidad, el descanso dejó de ser únicamente un derecho laboral para convertirse en una necesidad frente al creciente desgaste que enfrenta la fuerza laboral mexicana.

Hoy, siete de cada 10 trabajadores en México han experimentado episodios recientes de burnout (síndrome del trabajador quemado que es un estado de agotamiento físico y emocional crónico derivado del estrés laboral) y poco más de la mitad vive con altos niveles de estrés todos los días.

De acuerdo con el Barómetro de Talento 2026 de ManpowerGroup, observa que si bien el Índice de Bienestar en México alcanza 71%, persisten señales de alerta: 51% de los trabajadores reporta altos niveles de estrés diario, 40% afirma sentirse bajo presión constante y uno de cada cuatro considera que sus jornadas laborales son largas o poco flexibles.

"La conversación sobre las vacaciones ha cambiado. Ya no hablamos solamente de tiempo libre, sino de la capacidad de las personas para recuperarse, cuidar su bienestar y regresar con la energía necesaria para afrontar un entorno laboral cada vez más exigente", explicó Martha Barroso, directora de People & Culture para ManpowerGroup Latinoamérica.

Así, según el Barómetro, el panorama refleja un cambio en las prioridades del talento. Mantener un buen desempeño ya no depende únicamente de la capacitación o de la tecnología, sino también de la posibilidad de recuperarse física y mentalmente.

La necesidad de descanso también ocurre en un contexto donde los trabajadores buscan estabilidad.

El estudio revela que 61% de los mexicanos tiene previsto permanecer en su empleo actual, una señal de que las decisiones laborales ya no dependen exclusivamente del salario, sino también de la calidad del entorno de trabajo, el equilibrio entre la vida personal y laboral y las oportunidades de crecimiento.

Acciones estratégicas de las empresas para promover el bienestar laboral

Al mismo tiempo, 64% de los trabajadores obtiene ingresos adicionales mediante otras actividades, una cifra que refleja que una parte importante de la población combina más de una fuente de ingreso, reduciendo las oportunidades reales para desconectarse completamente del trabajo.

Para ManpowerGroup, este escenario plantea un desafío para las empresas, como el hecho de que el desarrollo de habilidades como la adaptabilidad, el aprendizaje continuo y la colaboración —cada vez más demandadas en un mercado laboral impulsado por la transformación tecnológica— requiere colaboradores física y emocionalmente saludables.

"Las organizaciones que están logrando atraer y retener talento comprenden que el bienestar no es un beneficio adicional, sino una decisión estratégica. Respetar los periodos de descanso y promover una cultura donde las personas realmente puedan desconectarse fortalece el compromiso, mejora la productividad y favorece la permanencia del talento", añadió Barroso.

En una época marcada por la hiperconectividad, donde los dispositivos móviles mantienen a los colaboradores disponibles prácticamente todo el tiempo, las vacaciones representan una oportunidad para que las empresas impulsen una cultura que valore el descanso como parte del desempeño y no como una pausa de la productividad.

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