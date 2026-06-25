EU afirma que cárteles se disputan toda la frontera con México

La disputa entre organizaciones criminales por el control de la frontera entre México y Estados Unidos se ha extendido a todo el corredor fronterizo, aseguró el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, quien afirmó que los cárteles buscan asegurar las rutas para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Durante un encuentro organizado por el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el funcionario explicó que estas organizaciones operan mediante estructuras conocidas como "plazas", utilizadas para controlar territorios y actividades ilícitas en distintos puntos de la frontera.

Mullin sostuvo que el mapa del crimen organizado cambió en los últimos años. Según su estimación, hace algunos años cuatro cárteles concentraban la mayor influencia, mientras que actualmente serían nueve las organizaciones que disputan esos corredores. No identificó cuáles son esos grupos ni precisó las zonas donde operan.

"Cuando empezamos a luchar contra esto en nuestra frontera sur, los cárteles se disputaban sólo unas pocas zonas; hoy en día, cada centímetro de nuestra frontera sur —en el lado estadounidense limítrofe con México— está controlado por 'plazas'; absolutamente cada centímetro", afirmó.

| "No hay un solo centímetro de la frontera con México que los cárteles no controlen": El Secretario de Seguridad de EE.UU., Markwayne Mullin, afirmó que las organizaciones terroristas controlan zonas en la frontera norte y sus operaciones representan una gran amenaza para... pic.twitter.com/eIpk1bxMOr — La Derecha Diario México (@DerechaDiarioMX) June 25, 2026

Impacto del endurecimiento de la política fronteriza

El funcionario agregó que existe una lucha permanente por controlar cada tramo de la frontera norte de México para facilitar el paso de drogas hacia Estados Unidos.

Mullin vinculó ese panorama con el endurecimiento de la política fronteriza impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Argumentó que el reforzamiento del muro ha obligado a las organizaciones criminales a modificar sus rutas, incrementar el uso de túneles y ampliar sus operaciones hacia la frontera con Canadá.

También afirmó que la construcción del muro fronterizo podría concluir en 2027, con una barrera continua desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.

Las declaraciones forman parte de la estrategia de seguridad que Washington mantiene contra el narcotráfico y se producen un día después de que la DEA colocó al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como su principal objetivo en el combate al tráfico de fentanilo.

Aunque Mullin describió un dominio prácticamente total de las organizaciones criminales sobre la franja fronteriza, durante su participación no presentó información pública o evidencia verificable que respaldara esa afirmación.