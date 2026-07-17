EU devuelve notas diplomáticas a México; rechaza reclamos por redadas migratorias

Estados Unidos endureció el tono frente al gobierno mexicano al devolver las notas diplomáticas con las que México expresó su preocupación por los operativos migratorios en territorio estadounidense.

Acciones oficiales y respuesta diplomática de Estados Unidos

La decisión fue anunciada por Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, tras reunirse en Washington con el embajador de México, Roberto Lazzeri.

En un mensaje difundido por la cuenta oficial de esa oficina, Kozak informó que devolvió las comunicaciones enviadas por el gobierno mexicano al considerar que pretendían dirigir las acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera dentro de su territorio.

El funcionario añadió que las preocupaciones del gobierno mexicano deben plantearse mediante los canales diplomáticos habituales y no a través de comunicaciones que busquen influir en la actuación de autoridades estadounidenses.

La publicación representa un endurecimiento del discurso de Washington, ya que un intercambio diplomático que normalmente permanecería reservado fue difundido de manera pública por el propio Departamento de Estado.

Las notas diplomáticas fueron enviadas por México después de manifestar su inconformidad por los operativos migratorios emprendidos en diversas ciudades de Estados Unidos y por la forma en que agentes federales participaron en esas acciones.

La postura estadounidense se sustenta en un argumento de soberanía. Kozak afirmó que las decisiones sobre el personal del gobierno de Estados Unidos corresponden exclusivamente a las autoridades de ese país y rechazó que otro gobierno pretenda establecer directrices sobre su actuación.

Western Hemisphere Affairs Senior Bureau Official Michael Kozak met Mexican Ambassador Roberto Lazzeri today in Washington. SBO Kozak returned Mexico´s letters that purport to direct the actions of U.S. Government personnel operating in U.S. sovereign territory. SBO Kozak also... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 17, 2026

Contexto y tensiones en la relación bilateral México-Estados Unidos

El mensaje también deja abierta la vía del diálogo institucional. Aunque rechazó el contenido de las notas diplomáticas, el funcionario estadounidense reiteró que cualquier diferencia puede abordarse mediante los mecanismos diplomáticos establecidos entre ambos gobiernos.

El intercambio ocurre en un momento de creciente tensión bilateral por la política migratoria estadounidense, las redadas contra personas migrantes y la protección consular que México ha solicitado para sus ciudadanos detenidos durante esos operativos.