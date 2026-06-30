EU emite 11 sanciones contra empresas por huachicol del CJNG

Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que habría sanciones para al menos 2 mexicanos y 9 empresas presuntamente ligadas al huachicol por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto a raíz de la detención de: Oscar Guillermo Juraidini Silva y de J. Refugio Ruiz Villagómez.

A través de un comunicado de Prensa, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que estas dos personas se encuentran en la lista de personas bloqueadas como resultado de un análisis fiscal financiero y colorativo que demostró algunos indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidad de sus ingresos.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó que Jomadi es una empresa dedicada a la importación y exportación que tenía vínculos con el narcotráfico. Parte de esta sanción del gobierno norteamericano es el bloqueo de todos sus bienes o intereses patrimoniales de las personas involucradas.

¿Quién es Oscar Guillermo Juraidini Silva?

Era un contador que desempeñaba labores para el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se dedicaba a falsificar documentos aduaneros para transportar el combustible de Estados Unidos hacia México. Participó en algunas de las empresas involucradas, como:

Living Trust, SAPI de CV

Centro Cambiario La Peseta SA de CV

RK Real King, SA de CV

Soma Transporte y Servicios, SA de CV

Ogui Fletes

OF Transportes.

¿Quién es J. Refugio Ruiz Villagomez?

El segundo sancionado por parte del Departamento del Tesoro de EU, es J. Refugio Ruiz Villagomez. Su labor era pagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para poder transportar el combustible robado. Tiene un señalamiento por haber realizado transacciones en EU por decenas de millones de dólares.

#ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento... pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

Se le vincula con el CJNG y presume de una participación en las empresas: