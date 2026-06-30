2 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación recibieron sanciones del gobierno de EU
EU emite 11 sanciones contra empresas por huachicol del CJNG
Por: Citli Toribio
Este martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que habría sanciones para al menos 2 mexicanos y 9 empresas presuntamente ligadas al huachicol por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto a raíz de la detención de: Oscar Guillermo Juraidini Silva y de J. Refugio Ruiz Villagómez.
A través de un comunicado de Prensa, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que estas dos personas se encuentran en la lista de personas bloqueadas como resultado de un análisis fiscal financiero y colorativo que demostró algunos indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita e irregularidad de sus ingresos.
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) identificó que Jomadi es una empresa dedicada a la importación y exportación que tenía vínculos con el narcotráfico. Parte de esta sanción del gobierno norteamericano es el bloqueo de todos sus bienes o intereses patrimoniales de las personas involucradas.
¿Quién es Oscar Guillermo Juraidini Silva?
Era un contador que desempeñaba labores para el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se dedicaba a falsificar documentos aduaneros para transportar el combustible de Estados Unidos hacia México. Participó en algunas de las empresas involucradas, como:
- Living Trust, SAPI de CV
- Centro Cambiario La Peseta SA de CV
- RK Real King, SA de CV
- Soma Transporte y Servicios, SA de CV
- Ogui Fletes
- OF Transportes.
¿Quién es J. Refugio Ruiz Villagomez?
El segundo sancionado por parte del Departamento del Tesoro de EU, es J. Refugio Ruiz Villagomez. Su labor era pagar sobornos a cárteles y organizaciones que controlan la frontera para poder transportar el combustible robado. Tiene un señalamiento por haber realizado transacciones en EU por decenas de millones de dólares.
Se le vincula con el CJNG y presume de una participación en las empresas:
- Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV
- Ahavat Logistics Solution, SA de CV
Edición Impresa
Cargando edición impresa...