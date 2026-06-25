EU entrega patrullas fronterizas a la División de Operaciones Fronterizas en Sonora

La Embajada de Estados Unidos en México entregó 26 camionetas y ocho vehículos todo terreno (ATVs) a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora, una corporación que Washington identifica como la primera unidad estatal de patrulla fronteriza del país.

El equipo reforzará la vigilancia en la frontera entre Sonora y Arizona, una de las zonas estratégicas para el combate al tráfico de personas, drogas y armas, así como para contener cruces irregulares.

"Estados Unidos entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora — la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México. #SeguridadFronteriza #INLMéxico", publicó la embajada en sus redes sociales.

La representación diplomática estadounidense explicó que la entrega forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. El objetivo, señaló, es fortalecer la capacidad operativa de las autoridades sonorenses mediante vehículos adaptados para recorrer terrenos de difícil acceso.

Estados Unidos entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora — la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México. #SeguridadFronteriza #INLMéxico pic.twitter.com/88INi1R1P2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

La creación y el equipamiento de esta división reflejan un cambio en la estrategia de vigilancia fronteriza, al incorporar una fuerza estatal especializada que complementa las labores de las autoridades federales mexicanas en una de las regiones con mayor actividad transfronteriza.

La colaboración entre México y Estados Unidos en seguridad se ha mantenido como uno de los ejes de la relación bilateral, con programas de capacitación, intercambio de información y donaciones de equipo para enfrentar redes delictivas que operan a ambos lados de la frontera.

Director de la DEA contra el fentanilo

En un mensaje, Terry Cole, Director de la DEA afirmo que el fentanilo es una amenaza como nunca amantes vista y dijo que los cárteles mexicanos de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) son una prioridad para la institución.