FGR afirma que EU se niega a esclarecer detención del Mayo: "ha dado datos falsos"

En conferencia de prensa, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos afirmo que tras el arresto Ismael "El Mayo" Zambada, las autoridades de Estados Unidos "han dado datos falsos o imprecisos".

En una conferencia de prensa, la funcionaria explico que la FGR investiga si Estados Unidos incurrió en violaciones a los derechos mexicanos e internacionales al sustraer al capo.

Lo anterior tras revelarse que fueron elementos del FBI los que, si bien no se ha comprobado que participaron en la ejecución del hecho, sí participaron en la organización de la sustracción y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada.

La fiscal recordó que en 2024, Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en Mexico, aseguró que su país no participó en la operación.

Sin embargo, en esta conferencia de prensa señaló que, si se confirma la versión de que el FBI reconoce haber planeado y ejecutado el operativo, se trataría de una serie de graves violaciones.

Informó que la FGR ya abrió siete carpetas de investigación y ha solicitado nuevos requerimientos de información a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer la detención del capo mexicano.

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