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FGR afirma que EU se niega a esclarecer detención del Mayo: "ha dado datos falsos"

En conferencia de prensa, Ernestina Godoy dijo que la FGR ya investiga si se están violando acuerdos internacionales

Las autoridades señalaron directamente a Ken Salazar, porque sus declaraciones fueron a nombre de EU. Foto: Captura de pantalla
Las autoridades señalaron directamente a Ken Salazar, porque sus declaraciones fueron a nombre de EU. Foto: Captura de pantalla

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Jazmín Rodríguez

En conferencia de prensa, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos afirmo que tras el arresto Ismael "El Mayo" Zambada, las autoridades de Estados Unidos "han dado datos falsos o imprecisos". 

En una conferencia de prensa, la funcionaria explico que la FGR investiga si Estados Unidos incurrió en violaciones a los derechos mexicanos e internacionales al sustraer al capo. 

Lo anterior tras revelarse que fueron elementos del FBI los que, si bien no se ha comprobado que participaron en la ejecución del hecho, sí participaron en la organización de la sustracción y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada. 

La fiscal recordó que en 2024, Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en Mexico, aseguró que su país no participó en la operación.

Sin embargo, en esta conferencia de prensa señaló que, si se confirma la versión de que el FBI reconoce haber planeado y ejecutado el operativo, se trataría de una serie de graves violaciones.

Informó que la FGR ya abrió siete carpetas de investigación y ha solicitado nuevos requerimientos de información a las autoridades de Estados Unidos para esclarecer la detención del capo mexicano. 

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