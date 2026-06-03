EU investiga a gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villareal por presuntos vínculos con crimen organizado

Esta mañana el medio norteamericano, Los Ángeles Times publicó que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y Américo Villareal, de Tamaulipas estarían siendo investigados por autoridades norteamericanas, debido a presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con información difundida por el medio.

Cabe señalar, que desde el año pasado la visa de Durazo fue cancelada y está siendo investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, algunas fuentes con conocimiento del caso, informaron a los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum que aunque le negaron la visa, el actual gobernador cruza a EU con frecuencia.

Pese a la falta de visa, el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo se encontraría viajando a Estados Unidos de manera regular para recibir atención medica, como parte de un programa especial estadounidense empleado para individuos que se encuentran colaborando con seguridad pública.

ALFONSO DURAZO.

Viajaría a EU para recibir atención médica como parte de un programa especial estadounidense empleado para individuos que se encuentran colaborando con seguridad pública. Foto: Cuartoscuro

¿Gobernadores de Sonora y Tamaulipas estarían colaborando con investigaciones de E.U?

El nombre del programa es Significant Public Benefit parole y según apuntan los reporteros del medio, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de sus cargos actuales o pendientes contra ellos u otras personas.

Los periodistas aseguran que no obtuvieron respuesta de la oficina de Durazo para emitir algún comentario o declaración de este asunto.

Huachicol, estaría bajo la mira norteamericana

Por su parte, la investigación del gobernador de Tamaulipas estaría relacionada con el huachicol. De igual manera, según fuentes de los reporteros, Villareal estaría formando parte del programa parole Significant Public Benefit. Incluso, se sabe que cuando cruza a Estados Unidos, es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses.

EEUU revocó las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas



Están bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado



Entran al país con un permiso reservado para quienes cooperan con las autoridades de EEUUhttps://t.co/A5uQg3txB1 — Steve Fisher (@Stevelfisher) June 3, 2026

Villareal señaló en una declaración, que dicha acusación en su contra, es falsa. Hasta el momento, ninguno de los mandatarios estatales se han pronunciado al respecto ni en comunicado o declaración a través de sus redes sociales. Se espera que lo hagan en los próximos días.

Los reporteros aseguran que la presidenta Claudia Sheinbaum" calificó la investigación de Rocha Moya como una campaña de difamación "políticamente motivada contra el gobierno de Morena". Además, reportan que en la reunión de la presidenta con el secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin, este último dijo que Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a EU, pero la mandataria explicó que el destino del gobernador se determinará en México.

Pronunciamiento

La Titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora y Diputada local con licencia, Paloma Terán se postuló al respecto diciendo: