"Los Chapitos", "hermanos infames", en la mira de EU

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por sus siglas en inglés, sigue dando de qué hablar y esta vez es un caso distinto al de un asesinato, ya que a través de su cuenta de X en español, aseguró que están reforzando la búsqueda de "Los Chapitos".

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) volvió a colocar bajo los reflectores, tanto a Iván Archivaldo Salazar como a Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Sin embargo, no fue sólo el recordatorio que existe una recompensa por información para su captura, sino por un calificativo.

Y es que en la publicación oficial, la agencia estadounidense los describió, no sólo como "armados y peligrosos", sino también como "infames hermanos". Los señala como dos de los principales líderes que permanecen prófugos, tras la caída de otros integrantes del grupo.

"Estos infames hermanos, conocidos como "Los Chapitos", heredaron las redes de narcotráfico de su notorio padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera", decía la publicación.

La publicación asegura que se ofrecen 10 millones de dólares a cambio de información que conduzca a ellos para arrestarlos y finalmente capturarlos. Además, existe una advertencia de evitar cualquier acción para detenerlos, pues ambos se consideran armados y peligrosos.

¿Pistas sobre su paradero?

De acuerdo con un reportaje de Milenio, Diario, Iván Archivaldo se encontraría en una comunidad completamente aislado del mundo y con poca comunicación radial. Sin embargo, aún no se tiene ninguna versión oficial sobre ello, pero se sabe que las autoridades están detrás de ellos.

TWO DOWN AND TWO TO GO WITH $10M REWARD!



These infamous brothers, known as "Los Chapitos," inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin "El Chapo" Guzman Loera.



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and Jesus Alfredo Guzmán Salazar remain at large, and there... pic.twitter.com/Xj7imc1zzt — Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) July 6, 2026

Hasta el momento únicamente dos de los hijos de "El Chapo" han sido capturados e identificados públicamente como parte de la sucesión del grupo criminal como herencia de Joaquín Guzmán Loera. Por esta razón, tanto Iván Archivaldo Salazar, como Jesús Alfredo Guzmán Salazar continúan prófugos y se consideran objetivos prioritarios.

El monto de la recompensa ascendió desde 2022, cuando se ofrecían 5 millones de dólares por cada uno de ellos. El incremento vino en 2023, cuando se incrementó la cantidad.