EU ofrece recompensa de 10 millones por dos hijos de 'El Chapo'

Estados Unidos reiteró la recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán que permanecen prófugos y son buscados por autoridades federales.

La difusión de las fichas de búsqueda recuerda que ambos son considerados objetivos prioritarios dentro de la estrategia estadounidense contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. La recompensa se mantiene para cualquier persona que aporte información que permita su localización y detención.

El recordatorio llega cuando la estructura de la familia Guzmán enfrenta un escenario distinto al de años anteriores. Ovidio Guzmán López permanece bajo custodia en Estados Unidos, mientras Joaquín Guzmán López también enfrenta un proceso judicial en ese país.

Tensión en la relación México-Estados Unidos por casos del Cártel de Sinaloa

Con ese panorama, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los principales integrantes de la familia que continúan fuera del alcance de las autoridades estadounidenses, que los señalan como presuntos cabecillas de la facción conocida como Los Chapitos.

La reiteración de las recompensas coincide con un periodo de tensión en la relación entre México y Estados Unidos por el caso de Ismael "El Mayo" Zambada.

El gobierno mexicano ha cuestionado la forma en que ocurrió su traslado a territorio estadounidense y ha exigido información sobre ese operativo, mientras Washington mantiene su ofensiva judicial contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

Aunque el anuncio no modifica el monto de la recompensa ni incorpora nuevas acusaciones, confirma que ambos continúan entre los principales objetivos de las agencias federales estadounidenses y que la búsqueda permanece activa.