EU presume decomiso de rifle Barrett .50 ligado a red de tráfico hacia México

Autoridades de Estados Unidos aseguraron un rifle Barrett calibre .50 antes de que fuera enviado a México a través de una presunta red de tráfico de armas, informó la Embajada estadounidense en México.

A través de redes sociales, la representación diplomática detalló que el aseguramiento ocurrió el 3 de junio durante una operación encabezada por agentes de la oficina de Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y elementos de la Policía de Phoenix.

Según la embajada, la investigación permitió interceptar el arma antes de que avanzara dentro de una red presuntamente vinculada con el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano.

Investigación detectó rifles tipo AK

Las autoridades estadounidenses señalaron que las indagatorias también revelaron compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK, un armamento que con frecuencia aparece en aseguramientos relacionados con grupos criminales en México.

El Barrett calibre .50 es considerado un arma de alto poder capaz de perforar blindajes ligeros y alcanzar objetivos a grandes distancias, por lo que su presencia en redes de tráfico ilegal suele generar preocupación entre las agencias de seguridad de ambos países.

Presión binacional contra el tráfico de armas

El mensaje difundido por la embajada forma parte de la estrategia de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos para frenar el flujo de armas que cruzan la frontera y terminan en manos de organizaciones criminales.

Washington ha sostenido que una parte importante del armamento utilizado por grupos delictivos en México proviene del mercado estadounidense, mientras que el gobierno mexicano ha insistido en fortalecer los mecanismos para combatir el tráfico ilícito y rastrear el origen de las armas.

La representación diplomática afirmó que el decomiso es un ejemplo del trabajo de las autoridades estadounidenses para mantener armas de grado militar fuera del alcance de organizaciones criminales y evitar su ingreso a México.