EU procesa a mexicano por volar un dron en zona restringida del Mundial

La fiscalía federal del Distrito Norte de Texas presentó cargos contra el ciudadano mexicano Cristóbal Torres Álvarez, de 40 años, por operar un dron en el espacio aéreo restringido alrededor del AT&T Stadium, sede de partidos del Mundial 2026, sin la autorización exigida por la legislación estadounidense.

De acuerdo con la denuncia penal, el 29 de junio Torres Álvarez voló un dron DJI Mini 4 Pro que, según las autoridades, tampoco estaba registrado. El vuelo ocurrió mientras permanecía vigente una Restricción Temporal de Vuelo (TFR, por sus siglas en inglés), activada para proteger el partido programado esa noche en Arlington.

La fiscalía sostiene que el mexicano carecía del certificado de piloto remoto y de las autorizaciones federales necesarias para operar un dron dentro de esa zona restringida. La investigación forma parte del operativo de vigilancia aérea desplegado por el FBI durante la Copa del Mundo.

El fiscal federal Ryan Raybould advirtió que cualquier persona que opere drones sobre el estadio o las zonas oficiales para aficionados durante el Mundial enfrentará procesos penales. "Si opera un dron, tiene la obligación de conocer la ley. Si ignora esta advertencia, debe esperar ser procesado ante un tribunal federal", señaló.

Medidas y advertencias de las autoridades durante el Mundial 2026

El agente especial del FBI en Dallas, R. Joseph Rothrock, explicó que las autoridades continuarán identificando a quienes violen las restricciones temporales de vuelo y recomendó consultar previamente las limitaciones vigentes mediante plataformas autorizadas por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El Departamento de Justicia informó que durante los cinco partidos del Mundial disputados en Arlington las autoridades han asegurado más de 70 drones. La prohibición de vuelo abarca las tres horas previas y las tres posteriores a cada encuentro tanto en el AT&T Stadium como en la zona oficial de Fan Fest.

Si es declarado culpable, Torres Álvarez podría recibir una pena máxima de tres años de prisión. El comunicado añade que permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias judiciales.

La investigación está a cargo del FBI, el Servicio Federal de Alguaciles Aéreos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Policía de Arlington, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La fiscalía recordó que la denuncia penal constituye una acusación inicial y que el imputado conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.