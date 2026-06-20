Evento en Castillo de Chapultepec tuvo el objetivo de promover el patrimonio Cultural de México: INAH

Tras la controversia que causó el costo y el alquiler del Castillo de Chapultepec para un evento previo a la inauguración del Mundial 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que ellos prestaron el recinto con el objetivo de promover el patrimonio Cultural de México.

Fue en un comunicado que el instituto dijo que el costo de organización y pago de derechos por parte de la FIFA fue superior a un millón de pesos y que ademas se cumplió con la normatividad vigente para el uso del recinto y con las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial.

El INAH reiteró que que la actividad realizada en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se llevó a cabo con apego a la normativa vigente y bajo las medidas necesarias para la protección del patrimonio cultural.

"Este recinto, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, ha sido también sede de importantes encuentros culturales, académicos y diplomáticos, tanto de carácter nacional como internacional.", cerró el comunicado.

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El INAH informa sobre la actividad realizada el 10 de junio en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en la que participó la FIFA, y precisa que el evento se llevó a cabo con apego a la normatividad vigente y con las medidas necesarias. pic.twitter.com/aKX4Ooe9qH — INAH (@INAHmx) June 21, 2026

¿Qué pasó en el Castillo de Chapultepec?

El pasado miércoles 10 de junio, el emblemático recinto fue rentado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para una cena exclusiva.

A la cena asistieron varias figuras importantes entre ellas, la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León, Samuel Garcia, Gianni Infantino, entre otros.

Días después Claudia Sheinbaum confirmó que el organismo pagó más de un millón de pesos a la Secretaría de Cultura y aclaró que el uso del castillo para eventos privados es una práctica regulada.