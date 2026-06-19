Las lluvias evidencian la falta de preparación del gobierno: Salgado

Inundaciones, caída de árboles, afectaciones viales y problemas de movilidad evidencian que los preparativos anunciados por el Gobierno de la Ciudad han resultado insuficientes, advirtió la diputada local Lizzette Salgado.

Críticas de Lizzette Salgado a los operativos y la infraestructura

La legisladora panista dijo que es urgente revisar los operativos de atención a lluvias, fortalecer la infraestructura hidráulica y transparentar los resultados de las inversiones realizadas.

Precisó que en lo que va de junio la Ciudad ha tenido que activar una alerta púrpura, cuatro alertas rojas, 16 alertas naranjas y 28 alertas amarillas, reflejo de una temporada particularmente intensa que ya estaba prevista por autoridades y especialistas.

La diputada local del PAN, Lizzette Salgado, advierte de las afectaciones por las lluvias. Foto: Diputados PAN.



Inversiones y resultados insuficientes en drenaje y movilidad

Precisó que, a pesar de los anuncios por las autoridades sobre inversiones por más de 3 mil millones de pesos para atender inundaciones y fortalecer la infraestructura de drenaje, las primeras lluvias de la temporada han vuelto a exhibir problemas recurrentes que afectan año con año a la capital.

"Las lluvias apenas comienzan y ya hemos visto inundaciones, vialidades colapsadas, vehículos atrapados en bajo puentes, caída de árboles, socavones y deslaves en laderas, así como afectaciones al transporte público y problemas de movilidad en distintos puntos de la ciudad. Eso nos obliga a preguntarnos si las acciones implementadas realmente están respondiendo a la magnitud del problema", afirmó.

Agregó que las lluvias registradas en lo que va de junio han confirmado que los pronósticos sobre una temporada de lluvias intensas durante el Mundial de Futbol fueron acertados y que las inversiones, obras y acciones preventivas anunciadas por el gobierno de la Ciudad de México no han sido suficientes para reducir las afectaciones que enfrentan miles de capitalinos.

Además, el reto que enfrenta la Ciudad en materia de drenaje, manejo de aguas pluviales e infraestructura hidráulica requiere una visión de largo plazo mucho más ambiciosa.

Salgado sentenció que la inversión en la rehabilitación de la infraestructura de drenaje profundo no está alcanzando niveles óptimos.

El presupuesto destinado en el programa Infraestructura de Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para los años 2025 y 2026 únicamente tuvo un incremento de 17 millones de pesos, pasando de mil 904 a mil 921 millones, a pesar de todas las carencias que se hicieron evidentes con los 6 meses de inundaciones que en 2025 padecimos la capital.

La también presidenta de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil consideró que resulta indispensable transparentar los resultados concretos de las inversiones realizadas, informar qué obras se concluyeron, qué puntos críticos fueron intervenidos y cuáles son los indicadores que permiten evaluar su efectividad.

Asimismo, señaló que la discusión no debe limitarse a la atención de emergencias una vez que ocurren las inundaciones, sino avanzar hacia una estrategia integral que incluya mantenimiento permanente del drenaje, modernización de la infraestructura hidráulica, recuperación de capacidad de absorción del suelo, captación de agua de lluvia y acciones de adaptación frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos.