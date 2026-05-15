Ex alcalde de Uruapan se presenta para declarar sobre el caso Carlos Manzo

El caso del asesinato de Carlos Manzo sigue generando tensión política en Michoacán y ahora sumó un nuevo capítulo. Ignacio Benjamín Campos Equihua, exalcalde de Uruapan, acudió finalmente a rendir su declaración ante autoridades ministeriales luego de semanas de señalamientos públicos y acusaciones que lo colocaron en el centro de la polémica.

A su salida de la Fiscalía General del Estado, el exfuncionario negó cualquier vínculo con el crimen y aseguró que existe una intención de dañar su imagen política, declaraciones que rápidamente encendieron las redes sociales y el debate público en torno al caso.

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Ignacio Campos acude a la FGR en Morelia

Ignacio Campos compareció este viernes ante la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en Morelia, para declarar por el asesinato de Carlos Manzo. El exedil de Uruapan aseguró que acudió en calidad de testigo y afirmó que su presencia fue totalmente voluntaria.

"Estamos aquí por voluntad propia porque creemos en las leyes mexicanas y creemos en la justicia", declaró al salir de la diligencia, la cual duró aproximadamente una hora y media.

Campos Equihua insistió en que no existe ninguna relación entre él y las acusaciones que se han hecho públicas en su contra. "Dejamos muy en claro que no tenemos ningún vínculo con los señalamientos que nos han hecho", sostuvo frente a medios de comunicación y simpatizantes que lo acompañaron afuera de la Fiscalía.

El ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, se presentó hoy a declarar a la Fiscalía como testigo en el caso de Carlos Manzo.



Aseguró que no tiene ninguna culpabilidad en el caso, por lo que observó un tinte político en las acusaciones en su contra.



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El exalcalde también respondió a las versiones que señalaban que había ignorado un primer citatorio ministerial. Según explicó, la notificación inicial presentaba inconsistencias jurídicas, entre ellas un nombre incorrecto.

"Un citatorio que no viene con las condiciones adecuadas y con un nombre que no es mi nombre, pues cómo iba a asistir a declarar", afirmó.

Además, aseguró que siempre estuvo dispuesto a colaborar con las autoridades, siempre y cuando el proceso se realizara "de manera institucional".

¿Por qué se le relaciona a Ignacio Campos con el caso de Carlos Manzo?

El nombre de Ignacio Campos tomó relevancia dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez debido a las declaraciones y señalamientos realizados por Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Manzo y actual alcaldesa sustituta de Uruapan.

Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero y exalcalde de Uruapan, fue asesinado en un hecho que provocó conmoción política y social en Michoacán. Desde entonces, las investigaciones han generado múltiples versiones y enfrentamientos entre grupos políticos de la región.

Grecia Quiroz ha señalado públicamente a diversos actores políticos como posibles responsables intelectuales del crimen, entre ellos Ignacio Campos, quien era considerado uno de los principales adversarios políticos de Manzo.

Ante esto, el también conocido como "El profe Nacho", negó cualquier responsabilidad y sostuvo que los ataques en su contra buscan perjudicarlo políticamente.

"Yo considero que es un acto en el cual sí buscan dañar políticamente, pero por eso estamos aquí presentes, con la finalidad de que se continúen con las investigaciones y se aclare esta situación", declaró.

#Entérate ?| Familiares y simpatizantes de Nacho Campos piden a la alcaldesa Gracia Quiroz la entrega del dispositivo móvil del exedil Carlos Manzo.



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Las declaraciones del exalcalde ocurrieron mientras un grupo de simpatizantes lo respaldaba con pancartas y consignas afuera de la Fiscalía. Algunas de ellas hacían referencia a la negativa de Grecia Quiroz de entregar el celular de Carlos Manzo a las autoridades ministeriales, tema que también ha provocado controversia pública.

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Caso de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo se convirtió en uno de los casos políticos más mediáticos en Michoacán durante las últimas semanas. La investigación no solo involucra posibles líneas relacionadas con el crimen organizado, sino también disputas políticas locales que han escalado públicamente.

Ignacio Campos aseguró sentirse tranquilo pese a las acusaciones y afirmó que cuenta con el respaldo de personas que conocen su trayectoria académica y política.

"Me siento muy bien rodeado de la gente que confía y que ha confiado en nuestra trayectoria, no únicamente política, sino académica por más de 22 años", expresó.

También reveló que, debido a la situación mediática y legal, ha tomado medidas para proteger a su familia.

"Tengo que garantizar el tema de la familia, que para mí siempre ha sido lo más importante", dijo.

Tras rendir su declaración, Campos aseguró que recibió un trato institucional y profesional por parte de las autoridades ministeriales y manifestó su confianza en que las investigaciones continúen hasta esclarecer el asesinato de Carlos Manzo.