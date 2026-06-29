"Todo el peso de la ley" para exdirector de Pemex: Sheinbaum

La política de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres también alcanza a los funcionarios públicos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar que Víctor Rodríguez Padilla ya no será incorporado a la administración federal mientras enfrenta una denuncia por presunta violencia.

La mandataria informó que la Secretaría de las Mujeres estableció contacto con la víctima para brindarle acompañamiento. Añadió que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos investigar el caso y determinar las responsabilidades penales que procedan, al tratarse de un presunto delito del fuero común.

Sheinbaum explicó que el nombramiento de Rodríguez Padilla para un cargo relacionado con el sector energético aún no estaba formalizado, ya que ella no había firmado el documento correspondiente. Precisó que, tras conocerse la denuncia, el proceso quedó cancelado y el funcionario que permanecía en esa responsabilidad continuará en el puesto.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro... pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

Descartó que el académico pueda recibir otro cargo dentro de la administración federal y dejó claro que esa decisión no cambiará una vez que concluya la investigación.

Compromiso institucional y llamado a la justicia

"Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos", afirmó. Agregó que la ley debe aplicarse por igual, sin importar si la persona denunciada tiene cercanía con el gobierno.

La presidenta llamó a todas las autoridades del país a actuar sin excepciones en los casos de violencia contra las mujeres y reiteró que ninguna relación política o personal debe convertirse en un obstáculo para que las fiscalías investiguen y sancionen los delitos.