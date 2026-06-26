Exigen diputados panistas sanciones por renta del Castillo de Chapultepec

Diputados del PAN exigieron que las autoridades respondan ante la Fiscalía General de la República por la renta del Castillo de Chapultepec para un evento de la FIFA.

Acusaciones de delitos por renta del Castillo de Chapultepec

El diputado Federico Döring acusó que la renta del Castillo puede representar la comisión de delitos como ejercicio indebido de servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, usurpación de funciones y fraude.

Advirtió que es una traición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la cultura y al arte por quedar bien con la FIFA.

“No puede quedar en la impunidad, si se acepta la trampa de Sheinbaum en el Castillo de Chapultepec, se va a dar excusa para que otros eventos que no tengan corte artístico y cultural quieran utilizar el Castillo para eventos y festejos privados”, sentenció.

Denuncias y críticas institucionales por uso del Castillo

Asimismo, el legislador acotó que el PAN se suma a las denuncias penales de profesores e investigadores del propio instituto, quienes han solicitado a la FGR iniciar indagatorias por presuntas violaciones al Estado de derecho al haberse autorizado el uso del recinto.

El diputado Federico Doring acusó delitos en el caso de la renta del Castillo de Chapultepec. Foto: Diputados PAN. ❮ ❯

A su vez, la diputada Genoveva Huerta apuntó que lo ocurrido en el Castillo de Chapultepec no es un descuido, sino una total falta de respeto a nuestra historia y a la legalidad.

“Mientras el gobierno de Morena se llena la boca hablando de soberanía por debajo del agua le renta el Museo Nacional de Historia a una corporación transnacional por un puñado de pesos, violando flagrantemente la Constitución y las leyes de bienes nacionales”, sentenció.

Y es que investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso del Castillo de Chapultepec en una cena privada organizada por la FIFA el 10 de junio.

Argumentó que se trató de una renta ilegal de un monumento histórico, por lo que demandaron que se haga justicia ante este suceso.