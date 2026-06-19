Exonera INE a hermano de AMLO por presunto financiamiento ilegal

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó desechar un proceso sancionador en contra de Martín López Obrador, hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior por concluir que no se acreditó el uso de recursos ilícitos en las elecciones de 2018.

Durante la sesión los consejeros electorales declararon infundadas las quejas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) porque llegaron a la conclusión de que no había pruebas suficientes para demostrar que el hermano de AMLO beneficio al partido con dinero de procedencia ilícita.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del #INE, Consejero Uuc-kib Espadas, presentó el informe de fiscalización del #INE 2026 reportando 119 quejas recibidas en el año, de las cuales 90 procedimientos ya fueron presentados ante el Consejo General para su aprobación.... pic.twitter.com/olcGPVcqWW — @INEMexico (@INEMexico) June 19, 2026

Morena y David León también fueron perdonados

En las denuncias de los partidos, también se incluían a David León Romero y al partido Morena, pues en un video que se difundió se observo al ex funcionario entregar dinero en efectivo.

Fue el consejero Uuc-kib Espadas quien presentó el proyecto y fue aprobado en lo general por unanimidad con el argumento que nunca se demostró la certeza de que Martín López Obrador se beneficio con recursos de procedencia ilícita.