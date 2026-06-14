¿Cuál es la perspectiva del empleo formal en México para el tercer trimestre?

Los empleadores en México ahora ya son más cautelosos y selectivos al momento de contratar, pues señalan que el crecimiento de las empresas es el principal motor para generar nuevas oportunidades laborales, pero los desafíos económicos que se viven en la actualidad son el factor predominante ante posibles reducciones de plantilla (despidos).

Y ante esta situación, la expectativa neta de empleo formal en México para el tercer trimestre de este año se sitúa en 28%, lo que representa una disminución de 13 puntos porcentuales respecto al periodo anterior, según la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

"Estamos empezando a visualizar una normalización de las tendencias de empleo. El mercado laboral mexicano mantiene una dinámica positiva, pero con empresas que hoy son más cautelosas y selectivas al momento de contratar", dijo Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.





Explicó que el panorama laboral para la segunda mitad del año refleja que las organizaciones mantienen una visión prudente ante diversos factores económicos y regulatorios.

Con lo anterior, los datos de la Encuesta indican que 45% de los empleadores proyecta incrementar su plantilla, 37% prevé mantenerla sin cambios, 17% planea disminuciones y 1% no determinó variaciones.

A la par de estas intenciones de contratación, las proyecciones de la ManpowerGroup estiman una generación acumulada de entre 150 mil y 250 mil puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para el cierre de año.

Sectores y regiones con mejores expectativas de contratación

Por otro lado, la firma de talento humano señala que México se ubica como la cuarta economía latinoamericana con mayores intenciones de contratación, únicamente detrás de Puerto Rico (48%), Brasil (37%) y Costa Rica (36%), superando a mercados como Perú, Colombia, Chile, Panamá y Argentina.

"Este año las intenciones de contratación son sumamente cautelosas y conservadoras, particularmente en el empleo formal. Sin embargo, seguimos observando sectores y regiones que continúan generando oportunidades laborales y sosteniendo la demanda de talento", afirmó Alesi.

Entre los sectores con mejores perspectivas de contratación según la Encuesta de ManpowerGroup, destaca Servicios Públicos y Recursos Naturales, con una expectativa de 39%, seguido por Automotriz (37%), Construcción y Bienes Raíces (37%), Manufactura (37%) y Finanzas y Seguros (36 por ciento).

La firma señaló como particularmente relevante el desempeño del sector automotriz, que registra el mayor crecimiento anual entre todas las industrias evaluadas, con un avance de 18 puntos porcentuales.

"Lo que estamos observando es una reconfiguración de las cadenas de producción y suministro. Las empresas automotrices han ajustado sus estrategias comerciales y productivas para atender no sólo al mercado estadounidense, sino también a México y otros mercados internacionales, lo que sigue impulsando la demanda de talento especializado", explicó Alesi.

A nivel regional, el norte del país continúa liderando las intenciones de contratación; el noreste registra una expectativa de empleo de 45%; el noroeste 35%; el sureste con 33% y occidente con 30 por ciento.

Finalmente, el directivo señaló que las empresas continúan enfrentando importantes retos relacionados con productividad, transformación tecnológica y disponibilidad de talento calificado, además de que "siguen buscando talento con habilidades cada vez más especializadas.

"La capacitación y el desarrollo de nuevas competencias serán determinantes para aprovechar las oportunidades que están generando la inteligencia artificial y la transformación digital", dijo el directivo.