Explosión en taquería de Los Reyes, La Paz; 6 lesionados hasta ahora

Alrededor de las 12:45 de la tarde de este domingo 7 de junio, se registró una explosión al interior de una taquería llamada "El Churrasquito", ubicada en el municipio de Los Reyes, La Paz en el estado de México.

El saldo hasta ahora es de seis personas con quemaduras, de acuerdo con los primeros reportes, que también detallan que fue debido a la explosión de tanques de gas LP, que se encontraban adentro de la cocina del establecimiento.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar con el fin de controlar y retirar los tanques de gas LP de 30 kilogramos, que fueron asegurados y trasladados a una base para evitar futuros riesgos en el lugar o alrededores.

¿A qué hospital fueron trasladados los lesionados de la explosión?

Paramédicos municipales brindaron atención a seis personas lesionadas, que presentaron quemaduras de distintos grados de gravedad. Una persona fue llevada al Hospital La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, mientras que los otros 5, fueron trasladados al Hospital General de Zona 53 del IMSS.

Ante la explosión registrada en el municipio de #LaPaz, Estado de México, el #IMSS activó de manera inmediata sus protocolos de atención médica para brindar atención a las personas lesionadas.



Personas lesionadas con quemaduras son atendidas en el HGZ No. 53. Asimismo, se… — IMSS (@Tu_IMSS) June 7, 2026

Los lesionados, fueron hombres de 17, 21, 22 y 35 años de edad. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad completa de las víctimas. De acuerdo con las autoridades, al menos 4 de los afectados, presentan lesiones que comprometen sus vidas, debido a las quemaduras.

¿Qué originó la explosión?

La zona del siniestro ya fue acordonada, mientras personal de Protección Civil y Bomberos realizaba inspecciones para determinar las causas exactas del incidente.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), publicó en sus redes sociales, que de ser necesario, los pacientes podrían ser trasladados a otras unidades donde les puedan atender las lesiones en un área de mayor especialidad.