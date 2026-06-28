T-MEC impulsa oportunidad para fortalecer economía mexicana

México alcanzó en mayo un récord histórico en exportaciones, que llegaron a 69 mil 544 millones de dólares, el nivel más alto para este mes desde que existe registro estadístico, lo que confirma que el país atraviesa uno de los momentos más importantes de su integración económica con América del Norte, aseguró el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC en la Cámara de Diputados, Pedro Haces Barba.

¿Qué cifras destacan en las exportaciones mexicanas de mayo?

El legislador federal precisó que con esto se abre una oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo económico nacional y enfatizó que este crecimiento refleja la confianza de los mercados, la fortaleza de la industria nacional y el potencial que México ha construido gracias a su integración productiva con Estados Unidos y Canadá.

Agregó que las exportaciones totales crecieron 25.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior; las manufactureras aumentaron 25.6 por ciento y las dirigidas a Estados Unidos crecieron 27.2 por ciento, consolidando a México como uno de los principales motores productivos de la región.

"Cuando México rompe un récord de exportaciones no solamente gana la economía. Detrás de cada producto que llega al mundo hay millones de trabajadoras y trabajadores que todos los días producen, innovan, ensamblan, transportan y hacen posible que nuestro país compita con éxito en los mercados internacionales", precisó.

El presidente de la Comisión de Seguimiento al TMEC, Pedro Haces, pide aprovechar oportuniaddes. Foto: Cámara de Diputados. ❮ ❯

Asimismo, el diputado de Morena enfatizó que el trabajo que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, para fortalecer la posición de México en una etapa estratégica para el desarrollo económico del país.

En este panorama, acotó que se confirma una tendencia que México ha venido consolidando durante los últimos años, una economía cada vez más integrada con América del Norte, con mayor capacidad exportadora y con un papel estratégico dentro de las cadenas globales de suministro.

Acciones oficiales para fortalecer la economía nacional

Sin embargo, Haces Barba advirtió que el verdadero reto comienza ahora, porque so bien existen empresas que invierten, cadenas productivas que funcionan y millones de trabajadores que todos los días aportan su talento, su esfuerzo y su productividad.

Pedro Haces afirmó que el siguiente paso consiste en transformar este momento económico en beneficios permanentes para el país mediante más inversión, mejores salarios, empleos de calidad, capacitación y desarrollo regional.

Acciones oficiales para fortalecer la economía nacional

Recordó que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar este crecimiento y fortalecer las condiciones que permitan atraer nuevas inversiones, ampliar las cadenas de valor y generar más oportunidades para las y los trabajadores mexicanos.

"La competitividad no depende únicamente de los acuerdos comerciales. Depende también de la capacidad que tenga un país para formar talento, fortalecer su infraestructura, impulsar la innovación y generar condiciones para que las inversiones se traduzcan en crecimiento y bienestar", puntualizó.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC destacó que México cuenta con ventajas estratégicas únicas, una ubicación privilegiada, una sólida integración con América del Norte, una industria manufacturera altamente competitiva y una fuerza laboral reconocida internacionalmente por su capacidad y compromiso.

Finalmente, reiteró que el objetivo debe ser convertir este liderazgo exportador en prosperidad compartida para millones de familias mexicanas.