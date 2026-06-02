México solicita formalmente extender el T‑MEC por otros 16 años

México solicitó formalmente que el T-MEC se extienda por otros 16 años, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

La petición fue enviada mediante una carta fechada el 1 de junio de 2026 y dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, así como al ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc.

En el documento, el Gobierno de México señala que la continuidad del tratado es fundamental para mantener la estabilidad económica de América del Norte, fortalecer la confianza de los inversionistas y seguir impulsando la integración productiva entre las tres naciones.

"La posición de México es extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo y consenso, a las tres naciones".

? Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía (SE), informó que ha solicitado formalmente que el T-MEC se extienda por 16 años más, como también ya lo hizo el gobierno de Canadá. pic.twitter.com/IbMUFXpBrp — Forbes México (@Forbes_Mexico) June 2, 2026

¿Por qué se plantea una extensión del tratado?

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020, sustituyendo al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo establece una vigencia inicial de 16 años y contempla una revisión conjunta cada seis años para evaluar su funcionamiento.

Durante estas revisiones, los tres países pueden expresar si desean mantener el tratado vigente y además dialogar sobre nuevas propuestas.

La revisión será la primera desde la entrada en vigor del T-MEC, por lo que la postura de México busca asegurar la permanencia del acuerdo más allá de su periodo original.

Consultas reflejan respaldo al acuerdo

Como parte de los preparativos para la revisión México realizo consultas públicas entre septiembre y noviembre de 2025 para conocer la opinión de empresas, organizaciones y distintos sectores económicos.

Se realizaron 30 foros sectoriales y 32 foros estatales, como resultado los participantes coincidieron en que el T-MEC ha contribuido a generar estabilidad económica, ofrecer certeza jurídica y atraer inversión extranjera. También manifestaron su respaldo a la permanencia del acuerdo y a la preservación del libre comercio en la región.

El Gobierno mexicano también reiteró las propuestas para profundizar la integración económica regional y reducir la dependencia de mercados asiáticos en sectores considerados estratégicos.

Asimismo, mencionó que continúan pendientes de respuesta algunas iniciativas relacionadas con las medidas estadounidenses sobre acero y aluminio.

A casi seis años de la entrada en vigor del T-MEC, México sostuvo que mantener reglas claras y de largo plazo es clave para seguir atrayendo inversiones.