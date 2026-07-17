Extorsionan a gaseros en Chimalhuacán: denuncian inseguridad

Gaseros del Estado de México denunciaron que han sido víctimas de extorsión, por lo que demandaron a las autoridades de la entidad intervenir para garantizar su seguridad.

¿Cómo afecta la extorsión a los gaseros en Chimalhuacán?

Integrantes de la asociación de Gaseros y permisionarios para la venta del Gas Licuado de Petróleo (LP) en el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México, señalaron que han sido víctimas de la delincuencia y temen por su seguridad.

Señalaron que un video que empezó a viralizarse en redes sociales se observa cómo dos sujetos armados llegaron en motocicleta a una estación.

Uno de ellos se baja y le entrega a una despachadora una carta en la cual, se advierten que semanalmente se deben "reportar" con 15 mil pesos o de lo contrario, empezarían a quemar los puntos de venta y atentar contra los clientes.

Por ello, demandaron la intervención urgente de las autoridades federales para frenar la ola de extorsiones de la que son víctimas, señalan además contubernio con las autoridades municipales y estatales, pues a pesar que ya existen al menos cinco denuncias en el Ministerio Público, nadie les proporciona la ayuda requerida.

Acciones y omisiones de autoridades ante la denuncia

"Así, con ese mismo modus operandi han entregado la carta a por lo menos 30 gaseras aquí en Chimalhuacán, en cinco de esos lugares han agredido a los empleados o los han intentado quemar, por eso como gremio ya hemos acudido a denunciar, la Fiscalía del Edomex ya tiene conocimiento, la policía local e incluso la propia alcaldesa Xochitl Flores, pero nadie hace algo para evitar la extorsión", dijo un trabajador que solicitó el anonimato.

Aseguró que podrían estar coludidos con las autoridades, pues es evidente la inacción ante estos actos delictivos y por ello exigen la intervención de la Guardia Nacional o de cuerpos militares.

Advirtió que los gaseros están denunciando a tiempo este problema para prevenir cualquier acto de violencia en su contra, pero sin la ayuda de las autoridades será complicado.

Incluso, señaló que tienen temor de pedir al Ministerio Público que acelere la investigación, pues sospecha que hay contubernio con los delincuentes.

Detalló que en las cartas que dejan a los puntos de venta de Gas LP, el grupo criminal se identifica una "filial" de "La Chokiza", grupo que opera con total impunidad en toda la zona oriente del Estado de México.

En el mismo documento se detalla que saben cuántos empleados hay por cada expendio, horarios de entrada y salida e incluso, dónde viven, por lo que les preocupa mucho esta situación.