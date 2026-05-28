Miles de clientes de BBVA México reportaron problemas para ingresar a la app, realizar transferencias y usar servicios digitales tras una reciente actualización
¡No es tu celular! App de BBVA presenta fallas: ¿A qué hora se restablece el servicio?
Por: Sonia Barrón
Miles de usuarios en México comenzaron a notar problemas inesperados al intentar ingresar a sus cuentas bancarias este jueves.
Lo que parecía una falla de internet o un error en los dispositivos móviles terminó convirtiéndose en una interrupción digital que causó inconvenientes a miles de cuentahabientes.
Desde transferencias detenidas hasta errores de autenticación, clientes de BBVA México reportaron complicaciones en plena jornada bancaria, generando incertidumbre entre quienes dependen de la app para realizar pagos, consultar saldos o mover dinero desde el celular.
En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta interrupción en la app de BBVA, así como la respuesta de la institución bancaria.
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Se cae app de BBVA
La tarde de este jueves 28 de mayo de 2026, usuarios de BBVA México comenzaron a reportar fallas en la aplicación móvil y en otros servicios digitales de la institución financiera.
Las quejas se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde clientes compartieron capturas de pantalla mostrando mensajes de error al intentar acceder a sus cuentas.
De acuerdo con plataformas de monitoreo digital como Downdetector, las fallas se intensificaron alrededor de las 12:30 horas, acumulando miles de reportes simultáneos.
Entre los principales problemas detectados estuvieron:
Imposibilidad para iniciar sesión
Errores de autenticación
Fallas en reconocimiento facial y huella digital
Transferencias rechazadas
Problemas en pagos electrónicos
Intermitencias en la banca en línea
Usuarios señalaron que la reciente actualización de la aplicación podría estar relacionada con las fallas registradas durante este jueves.
La nueva versión de la app de BBVA incorporó herramientas impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo mejoras en la experiencia digital y el asistente virtual "Blue".
Sin embargo, varios clientes comenzaron a expresar inconformidad por cambios en la interfaz y problemas de estabilidad tras la actualización más reciente.
¿A qué hora servirá la app de BBVA?
Hasta la tarde de este jueves, BBVA México no había confirmado una hora exacta para el restablecimiento total de sus servicios digitales.
La institución únicamente informó que sus equipos técnicos ya trabajan para solucionar las intermitencias detectadas en sus sistemas internos.
Aunque algunos usuarios comenzaron a reportar una recuperación parcial de la plataforma conforme avanzó la tarde, las fallas continuaban afectando operaciones bancarias esenciales.
Especialistas en tecnología señalan que este tipo de interrupciones suelen relacionarse con:
Saturación de servidores
Errores tras actualizaciones masivas
Problemas de sincronización interna
Mantenimiento no programado
Fallas en servicios de autenticación
La caída ocurre además en un momento clave para miles de usuarios, ya que muchas personas realizan movimientos financieros previos al pago de quincena.
Cómo reportar fallas de BBVA
BBVA recordó que mantiene habilitados distintos canales de atención para usuarios afectados por problemas en la aplicación o servicios digitales.
Línea BBVA
Llamar al 55 5226 2663
Solicitar asistencia con un ejecutivo
Pedir un folio de seguimiento del caso
Atención BBVA vía WhatsApp
Enviar mensaje al +52 1 55 5226 2663
Solicitar orientación automatizada
Consultar el estado de los servicios
Atención en sucursales BBVA
Acudir directamente a una sucursal
Solicitar apoyo presencial para operaciones urgentes
Resolver aclaraciones relacionadas con cuentas y movimientos
Actualizaciones de la app BBVA para usuarios
La nueva actualización de BBVA México busca transformar la experiencia bancaria digital mediante herramientas de inteligencia artificial y nuevas funciones automatizadas.
Entre las novedades que incorporó la aplicación destacan:
Integración del asistente virtual Blue
Mejoras en seguridad biométrica
Nuevos accesos rápidos para transferencias
Optimización de pagos y retiros sin tarjeta
Funciones inteligentes para administración financiera
Directivos del banco habían señalado anteriormente que la renovación de la app tenía como objetivo ofrecer una experiencia más moderna, rápida y personalizada para los usuarios.
No obstante, tras la actualización reciente, varios clientes reportaron lentitud, cierres inesperados y errores de acceso, situación que este jueves terminó provocando una ola nacional de reportes y tendencia en redes sociales.
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