¡No es tu celular! App de BBVA presenta fallas: ¿A qué hora se restablece el servicio?

Miles de usuarios en México comenzaron a notar problemas inesperados al intentar ingresar a sus cuentas bancarias este jueves.

Lo que parecía una falla de internet o un error en los dispositivos móviles terminó convirtiéndose en una interrupción digital que causó inconvenientes a miles de cuentahabientes.

Desde transferencias detenidas hasta errores de autenticación, clientes de BBVA México reportaron complicaciones en plena jornada bancaria, generando incertidumbre entre quienes dependen de la app para realizar pagos, consultar saldos o mover dinero desde el celular.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta interrupción en la app de BBVA, así como la respuesta de la institución bancaria.

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Se cae app de BBVA

La tarde de este jueves 28 de mayo de 2026, usuarios de BBVA México comenzaron a reportar fallas en la aplicación móvil y en otros servicios digitales de la institución financiera.

Las quejas se multiplicaron rápidamente en redes sociales, donde clientes compartieron capturas de pantalla mostrando mensajes de error al intentar acceder a sus cuentas.

De acuerdo con plataformas de monitoreo digital como Downdetector, las fallas se intensificaron alrededor de las 12:30 horas, acumulando miles de reportes simultáneos.

Entre los principales problemas detectados estuvieron:

Imposibilidad para iniciar sesión

Errores de autenticación

Fallas en reconocimiento facial y huella digital

Transferencias rechazadas

Problemas en pagos electrónicos

Intermitencias en la banca en línea

Usuarios señalaron que la reciente actualización de la aplicación podría estar relacionada con las fallas registradas durante este jueves.

La nueva versión de la app de BBVA incorporó herramientas impulsadas por inteligencia artificial, incluyendo mejoras en la experiencia digital y el asistente virtual "Blue".

Sin embargo, varios clientes comenzaron a expresar inconformidad por cambios en la interfaz y problemas de estabilidad tras la actualización más reciente.

¿A qué hora servirá la app de BBVA?

Hasta la tarde de este jueves, BBVA México no había confirmado una hora exacta para el restablecimiento total de sus servicios digitales.

La institución únicamente informó que sus equipos técnicos ya trabajan para solucionar las intermitencias detectadas en sus sistemas internos.

Aunque algunos usuarios comenzaron a reportar una recuperación parcial de la plataforma conforme avanzó la tarde, las fallas continuaban afectando operaciones bancarias esenciales.

Especialistas en tecnología señalan que este tipo de interrupciones suelen relacionarse con:

Saturación de servidores

Errores tras actualizaciones masivas

Problemas de sincronización interna

Mantenimiento no programado

Fallas en servicios de autenticación

La caída ocurre además en un momento clave para miles de usuarios, ya que muchas personas realizan movimientos financieros previos al pago de quincena.

¡¡Puras fallas!!#BBVA sigue presentando fallas en su sistema, su App continúa sin funcionar.



Los clientes desesperados porque no pueden hacer operaciones bancarias pic.twitter.com/bYMrshmZsA — La Hora (@LaHoraMX) May 28, 2026

Cómo reportar fallas de BBVA

BBVA recordó que mantiene habilitados distintos canales de atención para usuarios afectados por problemas en la aplicación o servicios digitales.

Línea BBVA

Llamar al 55 5226 2663

Solicitar asistencia con un ejecutivo

Pedir un folio de seguimiento del caso

Atención BBVA vía WhatsApp

Enviar mensaje al +52 1 55 5226 2663

Solicitar orientación automatizada

Consultar el estado de los servicios

Atención en sucursales BBVA

Acudir directamente a una sucursal

Solicitar apoyo presencial para operaciones urgentes

Resolver aclaraciones relacionadas con cuentas y movimientos

Actualizaciones de la app BBVA para usuarios

La nueva actualización de BBVA México busca transformar la experiencia bancaria digital mediante herramientas de inteligencia artificial y nuevas funciones automatizadas.

Entre las novedades que incorporó la aplicación destacan:

Integración del asistente virtual Blue

Mejoras en seguridad biométrica

Nuevos accesos rápidos para transferencias

Optimización de pagos y retiros sin tarjeta

Funciones inteligentes para administración financiera

Directivos del banco habían señalado anteriormente que la renovación de la app tenía como objetivo ofrecer una experiencia más moderna, rápida y personalizada para los usuarios.

No obstante, tras la actualización reciente, varios clientes reportaron lentitud, cierres inesperados y errores de acceso, situación que este jueves terminó provocando una ola nacional de reportes y tendencia en redes sociales.

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