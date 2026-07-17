Fallece Brenda Fricker, la inolvidable Mujer Paloma; así fue su trayectoria

La actriz irlandesa Brenda Fricker, recordada por millones de espectadores como la entrañable Mujer Paloma en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York), murió a los 81 años, informó su representante, Phil Belfield.

De acuerdo con su agente, Fricker falleció de manera pacífica en Dublín, Irlanda, tras enfrentar un periodo de problemas de salud.

La Mujer Paloma que conmovió a toda una generación

Aunque su carrera abarcó más de seis décadas en cine, televisión y teatro, para gran parte del público Brenda Fricker será siempre la misteriosa Mujer Paloma, el personaje que ayuda a Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, en Mi pobre angelito 2 (1992).

En la película, la actriz dio vida a una mujer solitaria que vive rodeada de palomas en Central Park. Su amistad con Kevin se convirtió en uno de los momentos más emotivos del filme.

La primera actriz irlandesa en ganar un Oscar

Mucho antes de convertirse en un ícono de las películas navideñas, Brenda Fricker ya había hecho historia en Hollywood.

En 1990 recibió el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Fagan Brown, madre del artista Christy Brown, en Mi pie izquierdo, cinta protagonizada por Daniel Day-Lewis. Con ese reconocimiento se convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener una estatuilla de la Academia.

Una trayectoria de más de 60 años

Nacida en Dublín, Irlanda, el 17 de febrero de 1945, Brenda Fricker inició su carrera artística en la década de los sesenta. Antes de dedicarse por completo a la actuación trabajó en The Irish Times, pero pronto encontró su vocación frente a las cámaras.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 30 producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más destacados figuran:

Mi pie izquierdo ( My Left Foot , 1989) — película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Bridget Fagan Brown.

, 1989) — película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por interpretar a Bridget Fagan Brown. El prado (The Field, 1990).

Mi pobre angelito 2 : Perdido en Nueva York ( Home Alone 2 : Lost in New York, 1992) — donde interpretó a la recordada Mujer Paloma .

: Perdido en Nueva York ( : Lost in New York, 1992) — donde interpretó a la recordada . Utz (1992).

Una novia sin igual (So I Married an Axe Murderer, 1993).

Un hombre sin importancia (A Man of No Importance, 1994).

Ángeles (Angels in the Outfield, 1994). Tiempo de matar (A Time to Kill, 1996).

Moll Flanders: el coraje de una mujer (Moll Flanders, 1996).

Veronica Guerin (2003).

Bailo por dentro (Inside I'm Dancing, 2004).

Masacre en Omagh (Omagh, 2004).

El secreto de Albert Nobbs (Albert Nobbs, 2011).

The Miracle Club (2023), una de sus últimas apariciones cinematográficas

También fue ampliamente reconocida en Reino Unido por interpretar a Megan Roach en la serie médica Casualty, papel que consolidó su prestigio en la televisión británica.