Falsas apuestas, boletos y viajes: alertan por fraudes digitales que aprovechan el Mundial 2026

Bonos extraordinarios, apuestas gratuitas, resultados supuestamente garantizados y promesas de ganancias rápidas forman parte de las estrategias utilizadas por ciberdelincuentes para atraer aficionados al futbol y cometer fraudes durante el Mundial 2026, advirtieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Por lo anterior, alertaron sobre la proliferación de sitios web y aplicaciones apócrifas que simulan ser plataformas legítimas de apuestas deportivas, así como promociones falsas relacionadas con la compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea.

De acuerdo con la SSPC a cargo de Omar García Harfuch y de Seguridad Público de Pablo Vázquez Camacho, señalaron que estos esquemas son difundidos mediante redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto y grupos de mensajería instantánea, donde se ofrecen beneficios fuera de lo habitual para captar usuarios interesados en obtener ganancias durante el torneo.

Explicaron que algunos de estos portales reproducen la imagen de empresas reconocidas para generar confianza y posteriormente solicitar registros, documentos personales, datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, con lo que ponen en riesgo la identidad digital y el patrimonio de las víctimas.

Ante esta situación, recomendaron verificar que las plataformas cuenten con autorización legal antes de realizar depósitos, evitar ingresar mediante enlaces recibidos por terceros y desconfiar de cualquier oferta que garantice resultados o rendimientos extraordinarios.

También sugirieron revisar que los sitios utilicen conexiones seguras, mantener actualizados los sistemas de protección de los dispositivos, activar la autenticación de dos factores y corroborar promociones o sorteos únicamente a través de los canales oficiales de las empresas involucradas.

La SSPC y la SSC, finalmente, exhortaron a reportar cualquier actividad sospechosa ante la Policía Cibernética y reiteraron el llamado a consultar información exclusivamente en fuentes oficiales durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.