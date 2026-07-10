Del local a un departamento: la familia del pato Merlín obtiene vivienda con apoyo de Sheinbaum

La familia del pato Merlín dejó atrás un local comercial donde habitaba y ya cuenta con una vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina al compartir la historia de Karla y sus dos hijos.

La mandataria recordó que conoció a Karla Ivette Gómez cuando acudió a Palacio Nacional acompañada de sus hijos y del pato Merlín, personaje que ganó popularidad durante la Copa Mundial de Futbol 2026. Antes de iniciar la conferencia, le preguntó qué necesitaba.

¿Cómo se gestionó la vivienda para la familia de Karla Ivette Gómez?

La respuesta, explicó Sheinbaum, no fue una solicitud para recibir una casa sin costo, sino la oportunidad de incorporarse a un programa que le permitiera comprar una vivienda con el producto de su trabajo.

Como la familia reside en la Ciudad de México, la presidenta explicó que pidió apoyo a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y al director del Instituto de Vivienda, Inti Muñoz, para revisar si era posible integrarla al programa. Después de cumplir los trámites correspondientes, Karla recibió el departamento el 9 de julio.

Testimonio de Karla sobre su nueva vivienda y condiciones previas

Durante el enlace, Karla narró que ella y sus hijos vivían en un local ubicado en la zona de Vértiz y Arcos de Belén. Dijo que durante mucho tiempo ocultaron esa condición por temor a ser desalojados y que ahora su familia duerme en un lugar seguro.

"Yo lo único que quería era que me ayudaran, que me escucharan y yo con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos", expresó. Agregó que el cambio le devuelve tranquilidad porque sus hijos dejaron de vivir en condiciones de vulnerabilidad.

Sheinbaum afirmó que la historia permite mirar más allá del personaje que se volvió viral durante el Mundial. Señaló que detrás del pato Merlín había una familia con necesidades concretas y celebró que pudiera acceder a una vivienda.

La presidenta también agradeció la participación de Clara Brugada, del director del Instituto de Vivienda, Inti Muñoz, y del equipo de la Presidencia que dio seguimiento a las gestiones para concretar el apoyo.