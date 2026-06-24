Fan Festival del Zócalo: realizan decomisos de alcohol en operativo

Desde el arranque de las actividades del Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un operativo de Reordenamiento para supervisar la zona y evitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el perímetro del evento.

La medida forma parte de la Ley Seca anunciada por las autoridades capitalinas, la cual establece la prohibición de venta de alcohol en zonas específicas de la alcaldía Cuauhtémoc, incluyendo el Centro Histórico y áreas aledañas.

Desde las 15:00 horas de este miércoles 24 de junio y hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio, con motivo del partido entre México y Chequia.

Sin embargo, desde la apertura del Fan Festival en el Zócalo de la Ciudad de México, personal del operativo de Reordenamiento ya mantiene vigilancia permanente en la zona para evitar la venta y consumo de alcohol dentro del perímetro.

Como parte de estas acciones, se registraron los primeros decomisos de latas de bebidas alcohólicas antes del inicio formal del horario de la Ley Seca, las cuales fueron retiradas y destruidas de manera inmediata.

Las autoridades mantienen presencia constante en el área para garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo familiar de las actividades del Fan Festival durante la jornada mundialista.