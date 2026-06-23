Farmacias del Bienestar arrancarán expansión nacional en agosto

La estrategia de Farmacias del Bienestar entrará en una nueva etapa a partir de agosto, cuando el gobierno federal amplíe a nivel nacional el modelo que actualmente opera en el Estado de México como parte del programa Salud Casa por Casa.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el esquema busca garantizar que adultos mayores y personas con discapacidad reciban medicamentos sin costo después de ser atendidos por enfermeras y enfermeros que visitan sus hogares.

El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que en el Estado de México ya se han emitido más de 100 mil recetas por parte del personal de enfermería. Agregó que cerca de 15 mil enfermeras y enfermeros han sido capacitados para ampliar el programa en el resto del país.

Detalles sobre la red de distribución y supervisión sanitaria

La red de distribución incluirá módulos en centros de salud del IMSS-Bienestar, tiendas de Alimentación para el Bienestar en comunidades alejadas, máquinas dispensadoras en zonas urbanas y convenios con cadenas farmacéuticas para surtir medicamentos cuando no estén disponibles en otros puntos.



La red de distribución incluirá módulos en centros de salud del IMSS-Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Clark señaló que el piloto mexiquense permitió ajustar procesos operativos antes de la expansión nacional. También aseguró que las máquinas dispensadoras y los módulos cuentan con supervisión sanitaria y acompañamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Sheinbaum destacó que Salud Casa por Casa ya permitió construir una base de datos sobre el estado de salud de millones de adultos mayores. Las brigadas médicas registran presión arterial, niveles de glucosa, peso y otros indicadores que facilitan detectar padecimientos y definir tratamientos.

Respaldo médico

La mandataria explicó que las recetas emitidas por personal de enfermería estarán respaldadas por médicos que brindan orientación a distancia mediante llamadas o videoconferencias, lo que permitirá ampliar la atención primaria sin saturar hospitales y clínicas.

Además, adelantó que en los próximos meses el gobierno presentará un plan para fortalecer la atención primaria mediante nuevos consultorios vinculados al sistema universal de salud que comenzará a operar de manera gradual durante 2027.

Sheinbaum agregó que la llamada Megafarmacia continúa operando como centro logístico para la distribución de medicamentos, principalmente en la zona centro del país y para el suministro de tratamientos oncológicos en hospitales del IMSS-Bienestar.