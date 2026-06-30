Fátima Ozoara: Localizada sin vida en el Estado de México

El día de ayer, los familiares de Fátima Ozoara bloquearon la avenida Periférico Sur para exigir respuesta por parte de las autoridades en las investigaciones relacionadas con la desaparición de la joven de 20 años, quien salió a su trabajo y ya no volvió a casa.

Desafortunadamente, hoy por la mañana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre el hallazgo del cuerpo de la joven reportada como desaparecida en la alcaldía Álvaro Obregón desde el pasado 21 de junio.

Fátima Ozoara Cid Vázquez era auxiliar de enfermería y trabajaba en la Alcaldía Álvaro Obregón. La última vez que se le vio fue el pasado 21 de junio, cuando no volvió a su casa y su familia comenzó con su búsqueda de inmediato. Sin embargo, los resultados son desalentadores para la misma.

¿Dónde fue encontrada Fátima Ozoara?

Esta mañana, la ficha de búsqueda de Fátima Ozoara Cid Vázquez fue marcada como "Localizada sin vida" por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se informó que su cuerpo fue encontrado en los límites del Estado de México y Querétaro.



El día de ayer, familiares y amigos de Fátima cerraron Periférico Sur para exigir respuesta de las autoridades. Foto: Cuartoscuro

El cuerpo de Fátima Ozoara se encontró en la comunidad de El Salitre, en el municipio de Tenancingo, en el Estado de México. La Fiscalía confirmó que sus familiares ya acudieron a reconocerla.

Un detenido

Hasta el momento, autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de Joel Ricardo "N", señalado como el presunto responsable de la desaparición de la joven. Su detención se efectuó desde el pasado 23 de junio. Apenas 2 días después de su desaparición.

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Se especula, que el detenido habría sostenido una relación sentimental con la joven. Sin embargo, aún no se sabe nada sobre los cargos de homicidio que se le podrían imputar o si tuvo algún cómplice.