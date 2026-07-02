"FBI dirigió el traslado de "El Mayo" Zambada a EU", asegura Pie de Nota

El portal de investigación Pie de Nota publicó un reportaje en el que asegura que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) encabezó la operación que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada desde Sinaloa hasta Santa Teresa, Nuevo México, donde fue detenido por autoridades estadounidenses en julio de 2024.

Detalles del operativo y traslado de Ismael Zambada

La investigación, presentada por el periodista Luis Chaparro, afirma que el medio obtuvo acceso exclusivo a la aeronave utilizada en el traslado, además de un informe interno atribuido al FBI y una declaración que, según el portal, confirma la participación de esa agencia en el operativo.

De acuerdo con el reportaje, Zambada fue obligado a abordar un Beechcraft King Air de 1976 que aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, donde ya lo esperaban agentes federales estadounidenses.

Pie de Nota sostiene que la aeronave fue modificada para ocultar su identidad. Entre los cambios descritos menciona la clonación de la matrícula N287KA, la alteración del número de serie, la remoción del sistema de localización de emergencia (ELT), modificaciones al sistema de plan de vuelo y el retiro de las luces de navegación para dificultar su identificación durante el trayecto.

El portal también difundió un recorrido por el interior del avión. Según el reportaje, la cabina conserva marcas de un presunto forcejeo, ventanas dañadas, respaldos quebrados y otros indicios que atribuye al traslado de Zambada.

La investigación incorpora fotografías del descenso de Ismael "El Mayo" Zambada y de Joaquín Guzmán López al llegar a Santa Teresa. Con base en una fuente citada por el medio, ambos descendieron sin esposas y fueron arrestados una vez que abandonaron la aeronave.

El elemento central del reportaje es un documento que Pie de Nota atribuye al FBI. Durante la presentación se cita el siguiente fragmento:

Confirmación y postura oficial sobre la investigación

"En un operativo heroico y sin precedentes, los agentes especiales del FBI (...) lograron el arresto y traslado de uno de los principales objetivos del gobierno de los Estados Unidos."

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han difundido públicamente el documento mencionado por Pie de Nota ni han confirmado de manera oficial el contenido de la investigación. Por ello, las afirmaciones sobre la participación del FBI corresponden al reportaje publicado por ese portal y no a una versión confirmada por el gobierno de Estados Unidos.