Federación Mexicana de Futbol recibe sanción millonaria

Esta tarde, trascendió que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno habría sancionado a la Federación Mexicana de Futbol (FemexFut) con una suma millonaria, debido a la violación de datos personales.

De acuerdo con una publicación de redes sociales de el periódico El Universal, la SABG habría pedido 42.8 millones de pesos debido a violaciones en el sistema de protección de datos personales con el sistema FAN ID, que comprometería los biométricos de los aficionados.

De acuerdo con una publicación en su red social X, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno exhibió un comunicado donde detalla que se impuso una multa de 42 millones 849 mil 95 pesos a la FMF por cometer dos infracciones.

¿Por qué el Gobierno de México multó a la Federación Mexicana de Futbol?

De acuerdo con lo señalado, las dos infracciones serían:

No informó adecuadamente a los aficionados que sus datos biométricos tenían el carácter de datos personales sensibles. No obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar sus datos sensibles.

La dependencia gubernamental señala que aunque la FMF recababa fotografías de los aficionados para generar el "FAN ID", no señaló en su aviso de privacidad que esos datos eran sensibles.

Esta omisión impidió que los titulares conocieran el alcance real del tratamiento de su información personal y pudieran decidir de manera informada sobre su uso.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el... pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

Información sensible habría quedado expuesta

El comunicado señala que el monto de la multa se determinó considerando la gravedad de las infracciones, la naturaleza sensible de los datos biométricos tratados y la capacidad económica de la FMF, de acuerdo a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal de 2024.

"Es importante remarcar que la notificación de esta resolución obedece estrictamente a los plazos previstos en la ley y al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente." se lee.

De acuerdo con lo señalado, la FMF se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento.

Hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no se ha pronunciado al respecto.