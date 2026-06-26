Felipe VI afirma que México y España tienen un "futuro enormemente próspero"

El rey Felipe VI aseguró que México y España viven una etapa de acercamiento y pronosticó un "futuro enormemente próspero" para la relación bilateral, un día después de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Durante un encuentro con integrantes de la comunidad española residente en México, celebrado en Guadalajara, el monarca definió como "magnífica" la relación entre ambos países y aprovechó su visita para reivindicar los vínculos históricos, culturales, económicos y humanos que comparten las dos naciones.

"En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo", expresó Felipe VI.

Añadió que esa relación tiene por delante "un futuro enormemente próspero", en un mensaje interpretado como un respaldo al proceso de normalización diplomática iniciado por ambos gobiernos.

En el marco de su asistencia al partido de la "Copa Mundial de la FIFA 2026" entre Uruguay y España disputado en Guadalajara (México), el Rey ha mantenido un encuentro con el gobernador de Jalisco y una audiencia con la colectividad española residente en México. pic.twitter.com/iKv3vu8klE — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) June 26, 2026

¿Cómo se ha desarrollado el acercamiento entre México y España?

Las declaraciones adquirieron un peso especial porque constituyen el primer posicionamiento público del rey después de su encuentro privado con Claudia Sheinbaum.

La reunión marcó el mayor gesto de acercamiento entre México y España desde la crisis diplomática que comenzó en 2019, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Corona española un reconocimiento por los abusos cometidos durante la Conquista.

El distanciamiento alcanzó uno de sus momentos más visibles en 2024, cuando Felipe VI no fue invitado a la toma de posesión de Sheinbaum, decisión que derivó en la ausencia de una representación oficial del gobierno español.

Detalles de la visita del rey Felipe VI a México

La relación comenzó a cambiar este año después de que el monarca reconociera públicamente que durante la colonización existieron "muchos abusos", un gesto que la presidenta calificó entonces como un avance para reconstruir el diálogo entre ambos países.

La visita del rey ocurre en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque su agenda trascendió el ámbito deportivo.

El jueves sostuvo una reunión de aproximadamente una hora con Sheinbaum en Palacio Nacional, donde dialogaron sobre la relación bilateral, la cooperación económica y el reconocimiento a los pueblos originarios, además de revisar la agenda iberoamericana rumbo a la próxima cumbre que se celebrará en Madrid.

Después de su escala en la Ciudad de México, Felipe VI viajó a Guadalajara, donde fue recibido por el gobernador Pablo Lemus Navarro con música de mariachi en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El mandatario estatal aseguró que la visita permitirá fortalecer los lazos históricos, culturales y económicos entre Jalisco y España.

El monarca asistirá este viernes al partido entre España y Uruguay, correspondiente al Grupo H del Mundial 2026.

Sin embargo, la fotografía política de la visita quedó fuera de la cancha: después de siete años de desencuentros, México y España escenificaron el restablecimiento de una relación que ambos gobiernos buscan convertir nuevamente en una alianza estratégica para América Latina y Europa.