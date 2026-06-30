FES Aragón rescata el sueño del título universitario

Con el objetivo de fortalecer la titulación, recuperar el vínculo con la comunidad egresada y brindar una nueva oportunidad a quienes concluyeron con el 100% de los créditos sus estudios profesionales hace más de diez años y que por alguna razón no pudieron hacer el trámite en su momento, la Facultad de Estudios Superiores, campus Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puso en marcha el Programa de Titulación Conmemorativa (PTC) para realizarla en el marco del 50 aniversario del plantel educativo.

Se trata de un programa en el que las y los interesados pueden ponerse en contacto con la Facultad mediante el correo electrónico trayectoria50@aragon.unam.mx, esperar una respuesta y el mismo personal del plantel se pondrá en contacto para revisar la situación de cada uno, ingresarlos al programa y cumplir una serie de requisitos para poder titularse.

"Para empezar deben hacer sus cursos de 240 horas, cubrir el idioma, servicio social, trámites adicionales como cursos de cómputo y demás que pide cada plan de estudios, porque de las 14 carreras presenciales y tres a distancia que tenemos, cada plan de estudios tiene sus propias características, sus propios requisitos", informó Araceli Romo Cabrera, directora de la FES Aragón.

Foto: Cortesía FES Aragón



Destacó que el programa tuvo gran aceptación, tan sólo en este 2026, un total de mil 110 aplicantes de las diferentes licenciaturas de la FES Aragón, recibirá su título universitario.

"En un principio abrimos 500 folios y fue tal la solicitud, la demanda y el interés que recibimos 5 mil inscritos. De ese total, valoramos nuestra capacidad para poder atenderlos porque como saben, hay que hacer una serie de trámites administrativos en la UNAM ante el personal de servicios escolares encargado de dar seguimiento, por lo que en una primera etapa pudimos cubrir mil 110 personas y teniendo en espera a poco más de 3 mil personas", explicó Romo Cabrera.

Avanza la entrega

Fue el pasado viernes 26 de junio de 2026 que se hizo entrega de los primeros 181 títulos para quienes culminan este proceso, en las instalaciones de la FES Aragón, que de esta manera refrenda su compromiso con la formación integral, el acompañamiento a las personas egresadas y el fortalecimiento de los vínculos con su comunidad universitaria.

Foto: Cortesía FES Aragón



"Yo les digo a todos aquellos que siguen en su ´pausa de hidratación´... regresen por favor a concluir el proceso porque psicológica y emocionalmente hablando, sigue estando esa deuda pendiente. Ponle el ejemplo a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu pareja, a tu papá, a tu mamá. Ponte el ejemplo a ti mismo. Es un asunto ético, personal", concluyó la directora.

Y añadió: "esperen una segunda generación, cuya convocatoria será anunciada en agosto de 2026, sigan avanzando en sus sueños y metas".

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