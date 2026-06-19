Festejo del Tri en CDMX rompe récord al reunir a más de 730 mil personas en Paseo de la Reforma

Pese a que más de 730 mil personas se movilizaron en la Ciudad de México durante el partido de México contra Corea, el saldo fue blanco, reportó la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina.

Movilización masiva en CDMX durante partido México-Corea

Explicó que en el zócalo y calles aledañas se concentraron 200 mil personas a lo largo del día, en los festivales futboleros 130 mil personas y en el Ángel de la Independencia más de 400 mil personas.

En conferencia de prensa precisó que se colocaron 12 pantallas gigantes en el primer cuadro de la Ciudad y precisó que ante la posibilidad de que haya más partidos de México, la capital se prepara para lo que viene.

Preparativos y seguridad para próximos partidos

Puntualizó que para el miércoles serán 19 pantallas las que se instalarán, que incluirán el Monumento a la Revolución, el Caballito, la Diana Cazadora y el cruce con Insurgentes.

Tras felicitar a la Selección Nacional, dijo que más allá de los goles, los futbolistas demuestran que los sueños se pueden alcanzar.

Puntualizó que más de 15 mil servidores públicos se desplegaron en toda la capital y en especial hizo un reconocimiento en particular al personal de limpia, que todavía sigue trabajando en calles y plazas.

"Somos la mejor sede mundialista", acotó tras precisar que se respetó el derecho a la protesta y se dio la opción a la gente que no puede pagar un boleto pueda disfrutar del deporte.

Por su lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, precisó que se implementó un dispositivo especial con 3 mil 400 elementos y 296 vehículos en el centro histórico, junto con 291 policías y 75 unidades en los festivales futboleros que hubo en las alcaldías.

Las autoridades precisaron que, durante la jornada, una menor de edad fue trasladada por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) a un hospital para recibir atención especializada.

Entre los festivales futboleros con mayor afluencia se encontraron los de Campos Revolución, Plaza Garibaldi, Utopía Meyehualco, La Bombilla, Deportivo Vivanco, Deportivo Hermanos Galeana, Utopía La Heroica, Unidad Independencia y la Utopía Mixiuhca.

¡Más de 300 mil personas disfrutando en la capital!



El Zócalo abarrotado, las calles del Centro con 170 mil personas en las pantallas instaladas y los Festivales Futboleros con 130 mil. Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital.... pic.twitter.com/A6lQDsaGZY — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 19, 2026

Limpieza y regulación tras festejos en Ángel de la Independencia

Los festejos posteriores al triunfo de la selección nacional dejaron toneladas de basura regada a lo largo de Paseo de la Reforma, ante el paso de más de 400 mil personas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Ante ello, el personal de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios trabajó durante toda la noche para retirar toda la basura acumulada en la zona.

Con el apoyo de camiones recolectores fueron retiradas botellas de vidrio, envases de cerveza, bebidas alcohólicas, bolsas y otros residuos generados durante las celebraciones.

Además, las autoridades de la SSC abrieron una sede alterna de El Torito en la alcaldía Tlalpan, para remitir a los infractores durante el campeonato de futbol.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que ahora el gobierno se prepara para el próximo miércoles, donde se espera que haya todavía más gente en la calle, por lo que habrá personal adicional para atender cualquier emergencia y se buscará regular el consumo de alcohol, para evitar problemas.