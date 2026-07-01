Festejos en Hidalgo dejan 5 heridos tras atropellamiento

La mañana de este miércoles 1 de julio, sigue el recuento del saldo de incidentes durante los festejos derivados del triunfo de México contra Ecuador en el partido de ayer en el Estadio Azteca, donde la selección ecuatoriana resultó eliminada marcando un evento histórico que desató la fiebre y entusiasmo de muchos aficionados.

Ahora fue el estado de Hidalgo, donde se registró un atropellamiento por parte de un conductor de un vehículo, quien aceleró su automotor, en medio de una multitud de aficionados, que celebraban el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador. El accidente fue similar al ocurrido en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De acuerdo con la versión oficial de los hechos, se trató de un hombre alcoholizado que iba abordo de su vehículo, aceleró su automóvil y embistió a la multitud, dejando al menos 5 lesionados en el poblado de Zempoala, Hidalgo. El momento se registró en video y se viralizó por medio de redes sociales.

Conductor lesionado por aficionados

Luego del incidente, otros aficionados asistentes al festejo, retuvieron la camioneta, bajaron y golpearon al conductor. Sin embargo, este último fue llevado a un hospital donde recibió atención médica y finalmente fue detenido por las autoridades para las investigaciones y deslindar responsabilidades.

??FESTEJOS SE SALEN DE CONTROL EN ZEMPOALA??



Lo que habría comenzado como un festejo por el triunfo de la selección mexicana, estuvo a punto de terminar en tragedia, cuando un conductor en presunto estado de ebriedad, atropelló a tres personas en el fraccionamiento Viñedos de... pic.twitter.com/bG6SuFwvxB — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) July 1, 2026

Algunos aseguran que el conductor se vio instigado debido a que los aficionados comenzaron a sacudir su auto, acción que lo habría molestado y motivado a tomar la acción que derivó en el accidente que dejó como saldo 5 lesionados. Las autoridades del estado llegaron de inmediato al lugar de los hechos.

El conductor se encuentra detenido y trasladado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por conducir bajo los efectos del alcohol y por ocasionar las lesiones de las personas afectadas y los daños derivados del accidente na noche del pasado 30 de junio.