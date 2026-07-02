Festejos en Reforma: Esto sabemos de las personas que perdieron la vida

Luego de los festejos del partido México vs Ecuador, que terminaron en tragedia el pasado 30 de junio, donde desafortunadamente 4 personas perdieron la vida, las autoridades capitalinas pidieron apoyo de medios de comunicación y redes sociales para localizar a los familiares de una persona.

Aunque a pocas horas de la tragedia sólo se conocían algunas características, las edades y el género de las víctimas, con el paso del tiempo se han ido revelando cada vez más detalles de los aficionados que desafortunadamente perdieron la vida durante los festejos en las calles aledañas de Avenida Paseo de la Reforma.

De acuerdo con testigos de la estampida en Reforma, fue la palabra "nadaremos" la que desató que personas se empujaran y apretaran, lo que causó que 3 de las víctimas murieran de asfixia al no tener mayor espacio para moverse y respirar.

¿Quiénes eran las personas que perdieron la vida en los festejos del Ángel de la Independencia?

Emilin Yumith Téllez González

Emilin, de 48 años decidió ir a festejar el triunfo de la Selección Nacional al Ángel de la Independencia. Sin embargo, al llegar a la Avenida Paseo de la Reforma, fue víctima de la estampida y aglomeración de las más de 800 mil personas que estaban en el mismo lugar.

Fue encontrada inconsciente en la calle de Berna, donde aunque recibió maniobras de reanimación por parte delos paramédicos, fue declarada sin signos vitales.

Puesto de Mando del Sector Salud de la CDMX Informa:



Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para... pic.twitter.com/sX0MC3qnex — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 2, 2026

Leonardo Ruiz

El hombre de 44 años identificado como Leonardo, también acudió desde el Estado de México a los festejos de Paseo de la Reforma tras el triunfo de México sobre Ecuador. Sin embargo, no creyó que sería lo último que vería.

Fue encontrado inconsciente en las calles de Hamburgo y Lancaster, de donde lo trasladaron junto con la otra víctima de 19 al hospital, donde perdieron la vida.

Joshami Iraís Robles

Joshami era estudiante de la Universidad Estatal del Calle de Ecatepec. A diferencia de las otras víctimas, la joven de 19 años alcanzó a despedirse de sus familiares con un breve mensaje. Según se cuenta en redes sociales, le mandó un mensaje a sus padres para decirles que los amaba.

Fue encontrada inconsciente junto a Leonardo Ruiz con quien se desconoce si sostenía algún tipo de vínculo. La llevaron al hospital para realizar maniobras de reanimación, que resultaron inútiles.

Alejandro "N"

La noche del 1 de julio, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México comunicó que ya se había identificado a Alejandro, que permanecía como no identificado tras perder la vida en el Hospital Rubén Leñero.

Alejandro venía desde Huixquilucan, Edomex, sin embargo, entre las calles de Río Tiber y Río Lerma, comenzó a convulsionar, quedando inconsciente. Aunque los paramédicos lo trasladaron al hospital, perdió la vidadebido a intoxicación de sustancias y a un paro cardio respiratorio después de los festejos sobre Paseo de la Reforma.